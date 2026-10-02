Cô dâu 20 tuổi cưới chồng 72 tuổi, thân thế chú rể khiến cộng đồng mạng bất ngờ: Em trai phải lên tiếng xác nhận sự thật

Huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Abdah Alif, 72 tuổi, đã kết hôn với 1 người phụ nữ khoảng 20 tuổi. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại Kuala Terengganu vào ngày 27/8.

Thông tin về cuộc hôn nhân thu hút sự quan tâm sau khi 1 bức ảnh chụp trong ngày cưới được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong ảnh, ông Abdah đứng cạnh người vợ trẻ tại hôn lễ. Sự chênh lệch tuổi tác giữa 2 người nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng và những người hâm mộ bóng đá Malaysia bàn luận.

Nhiều người đồng thời đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân của cựu danh thủ 72 tuổi và muốn biết liệu bức ảnh được chia sẻ có phải là hình ảnh thật hay không.

Abdah và vợ trong lễ cưới. Ảnh: bolainsidermy

Datuk Yunus Alif, em trai của ông Abdah, sau đó xác nhận anh trai đã kết hôn. Ông Yunus cho biết cuộc hôn nhân không gặp trở ngại và được gia đình của cả cô dâu lẫn chú rể chấp thuận.

Theo ông Yunus, đôi vợ chồng cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân và bạn bè. Ông cho rằng anh trai cùng người vợ mới có thể đang hưởng tuần trăng mật nên không nghe điện thoại.

“Điều chắc chắn là họ đã kết hôn và chúng tôi chúc cả 2 người những điều tốt đẹp nhất”, ông Yunus nói.

Em trai của chú rể cũng là người có nhiều năm gắn bó với bóng đá Malaysia. Ông từng thi đấu trong vai trò tuyển thủ, sau đó làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Ngoài xác nhận từ gia đình, 1 nguồn tin thân cận từng là đồng đội của Abdah cũng khẳng định bức ảnh cưới đang lan truyền là thật. Người này cho biết hôn lễ của cặp đôi mới diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể về thời gian hoặc địa điểm tổ chức.

Datuk Abdah Alif từng khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia trong giai đoạn được xem là thời kỳ hoàng kim của bóng đá nước này vào cuối thập niên 1970 và đầu những năm 1980.

Ông góp công giúp đội tuyển Malaysia cải thiện thành tích thi đấu và giành suất tham dự Thế vận hội Moscow năm 1980. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia sau đó không tham gia kỳ Thế vận hội được tổ chức tại Moscow.

Chính quá khứ nổi bật trong làng bóng đá khiến thông tin Abdah kết hôn ở tuổi 72 nhận được sự quan tâm lớn. Dù chênh lệch tuổi tác đáng kể, cuộc hôn nhân của cặp đôi được xác nhận đã nhận được sự đồng thuận và lời chúc từ 2 bên gia đình.