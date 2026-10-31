'Cò đất' tự ý rao bán trường học ở Đắk Lắk trên mạng xã hội

Trường Tiểu học Quốc tế phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Ngày 31/10, ông Nguyễn Hoa Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học Quốc tế (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, thông tin 1 tài khoản mạng xã hội rao bán trường là hoàn toàn sai sự thật.

Theo ông Nam, bài đăng ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhà trường và khiến phụ huynh, học sinh và cả người lao động lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, đơn vị trình báo Công an phường Buôn Ma Thuột. Đến sáng 30/10 đã làm việc, cung cấp thông tin với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, theo lời ông Nam, ngày 12/10, khi phát hiện tài khoản Facebook có tên Quang Linh đăng tải thông tin rao bán trường, đơn vị đã liên hệ, nhiều lần đề nghị gỡ bỏ bài viết. Tuy nhiên, chủ tài khoản vẫn không thực hiện. Sau đó buộc trường phải trình báo cơ quan Công an.

"Qua làm việc, tên thật của chủ tài khoản Facebook Quang Linh là ông Doãn Văn Linh. Chỉ sau khi công an yêu cầu, người này mới chịu gỡ bài và đăng tải công khai đính chính. Phía nhà trường sẽ xem xét bãi nại cho người đàn ông này", ông Nam thông tin thêm.

Được biết, sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, chủ tài khoản Facebook Quang Linh đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội và mong muốn những người từng chia sẻ bài viết gỡ bỏ các nội dung liên quan.

Trước đó, ngày 10/10, tài khoản Facebook mang tên Quang Linh đã đăng tải nội dung: "Bán Trường Tiểu học Quốc tế, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với diện tích 1,3ha".

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận, khiến lãnh đạo nhà trường phải lên tiếng và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Theo thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, chủ tài khoản này chuyên đăng tải các thông tin, clip mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.