Có đất ở xen đất nông nghiệp tại TPHCM, tách thửa thế nào?

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến quy định về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp, đặc biệt đối với các thửa đất sử dụng hỗn hợp gồm đất ở và đất nông nghiệp.

Theo nội dung phản ánh, Quyết định 67/2026/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND TPHCM quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm và 500m2 đối với đất trồng cây hàng năm.

Người dân cho rằng việc áp dụng các ngưỡng diện tích này đối với phần đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong thửa đất sử dụng hỗn hợp có thể gây khó khăn khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Thực tế, phần diện tích đất nông nghiệp trong nhiều thửa đất hỗn hợp chỉ chiếm diện tích nhỏ, không đủ điều kiện tối thiểu để tách thửa. Điều này khiến người sử dụng đất gặp khó khăn khi có nhu cầu chia đất cho con, phân chia tài sản hoặc chuyển nhượng một phần diện tích.

Người dân cũng cho rằng, trong một số trường hợp, việc phải chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để đáp ứng điều kiện tách thửa có thể phát sinh chi phí, trong khi khả năng tài chính của nhiều hộ gia đình còn hạn chế.

Đối với đất sử dụng hỗn hợp, người dân được lựa chọn loại đất (đất ở hoặc đất nông nghiệp) để thực hiện tách thửa. Ảnh: Anh Phương

Trả lời kiến nghị, Sở NN-MT TPHCM cho biết, theo Điều 4 Quyết định 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố, đối với trường hợp sử dụng đất hỗn hợp, người dân được lựa chọn loại đất (đất ở hoặc đất nông nghiệp) để thực hiện tách thửa.

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách, sau khi trừ phần diện tích thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, quy hoạch đường giao thông, phải bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định.

Đáng chú ý, theo Sở NN-MT TPHCM, với thửa đất sử dụng hỗn hợp, điều kiện về diện tích tối thiểu được xem xét đối với phần diện tích người dân đề nghị tách để hình thành thửa đất mới. Phần diện tích không đề nghị tách không thuộc diện phải xem xét điều kiện về diện tích tối thiểu.

Trường hợp người dân đề nghị tách cả phần đất ở và phần đất nông nghiệp để hình thành thửa đất mới, cơ quan chức năng phải xem xét, bảo đảm diện tích tối thiểu đối với từng loại đất được đề nghị tách.