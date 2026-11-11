Cô Đặng Thị Thủy được tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2026

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 cá nhân được vinh danh, đó là cô Đặng Thị Thủy (SN 1991), giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku).

Cô giáo Đặng Thị Thủy (thứ 3 từ phải sang) luôn gần gũi, động viên học sinh cố gắng trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Minh Nhật

Với vai trò giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cô Thủy đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo trong tổ chức hoạt động Đội, thu hút học sinh tham gia các phong trào thiết thực như: “Chúng em học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ”, “Chiến binh xanh - Chung tay vì môi trường”, “Em với môi trường xanh”, “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”, “Tấm thiệp yêu thương - Tri ân trao gửi”...

Bên cạnh đó, cô còn tích cực kết nối, tạo điều kiện để học sinh tham gia các chương trình tình nguyện như: “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, qua đó trao tặng hàng ngàn phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, cô Thủy được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng “Cánh én hồng”; được Tỉnh đoàn Gia Lai tặng bằng khen “Đảng viên trẻ tiêu biểu” tỉnh Gia Lai.

Cô Đặng Thị Thủy triển khai nhiều phong trào để thiếu nhi thể hiện năng khiếu và sự sáng tạo. Ảnh: Minh Nhật

Theo kết quả xét chọn, từ 159 hồ sơ được các Tỉnh đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đề nghị, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 100 cá nhân tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chuẩn của giải thưởng. Các cá nhân được vinh danh thuộc nhiều cấp học, có 9 cá nhân thuộc khối giáo dục mầm non, 44 cá nhân khối giáo dục phổ thông, 11 cá nhân khối giáo dục nghề nghiệp, khối giáo dục đại học có 36 cá nhân.

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nhà giáo trẻ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội; đồng thời góp phần lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Lễ tuyên dương, trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2026 dự kiến được tổ chức tại TP. Đồng Nai vào ngày 18-11.