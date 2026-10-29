Cố cứu nhau, 2 cô gái bị dòng nước lũ cuốn trôi

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 25/10, ở Jundiai, cách São Paulo, Brazil gần 60km về phía tây bắc.

Trong clip, 2 cô gái bị mắc kẹt trong dòng nước lũ chảy xiết trước khi một người bị mất thăng bằng và ngã xuống. Khi người này bị cuốn đi, cô gái còn lại nắm chặt lấy cánh tay và cố gắng kéo bạn trở lại.

Trong nỗ lực cuối cùng để kéo bạn mình trở lại, cô gái bước sâu hơn vào dòng nước chảy xiết nhưng đầu gối khuỵu xuống. Cả hai nhanh chóng bị dòng lũ cuốn đi và không xuất hiện trở lại trên mặt nước.

Cô gái cố cứu bạn mình khỏi bị nước lũ cuốn trôi. (Nguồn: Newsflash)

2 nạn nhân được xác định là Laura Raianny Pereira da Silva, 16 tuổi, và Rhaynny Rodrigues da Silva Barbosa, 19 tuổi, đang trên đường về nhà sau một bữa tiệc ở trường đại học thì bị cuốn vào dòng nước chảy xiết.

Rhaynny được giải cứu bên ngoài lối vào câu lạc bộ và được đưa ngay đến Bệnh viện Sao Vicente de Paulo, nơi cô qua đời lúc 6h20 cùng ngày. Trong khi đó, Laura bị cuốn trôi hơn 1,6km và được các nhân viên cứu hỏa tìm thấy đã tử vong vào khoảng 9h40.

Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn trong khu vực, với lượng mưa ghi nhận tại Jundiai lên tới 79mm. Lũ lụt cũng làm hư hại một cây cầu và gây ra vụ sạt lở dọc bờ sông Jundiai.

Dịch vụ tàu hỏa giữa Sao Paulo và Jundiai cũng bị tạm ngừng hơn 4 giờ do điều kiện thời tiết xấu.

Phương Linh (theo The Sun)