Cô công nhân mỗi lần diện bikini là đẹp phát sáng, tuổi thơ đi rửa bát thuê nay chơi golf 'như cơm bữa'

Á hậu Hoàng Nhung đặc biệt nổi bật trong những lần xuất hiện trên sân khấu các cuộc thi nhan sắc.

Lợi thế hình thể giúp người đẹp Hà Nội tạo ấn tượng ở phần thi bikini. Mỗi lần diện trang phục hai mảnh, cô khoe đường cong gợi cảm, vòng hông đầy đặn cùng đôi chân dài, thon gọn.

Ở tuổi 30, sắc vóc của Hoàng Nhung nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Cô còn sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng, giúp diện mạo nổi bật trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Để duy trì vóc dáng săn chắc nhưng vẫn mềm mại, người đẹp chăm chỉ tập luyện và kết hợp chế độ ăn uống khoa học. Bên cạnh yoga, cô còn tập gym nhằm giữ cơ thể khỏe khoắn, cân đối.

Hoàng Nhung sinh năm 1996 tại Hà Nội, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á hậu tại Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hoàng Nhung còn được biết đến với hình ảnh một phụ nữ độc lập, có định hướng phát triển sự nghiệp và khả năng ứng xử khéo léo.

Ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống ổn định, người đẹp từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn. Bố mẹ ly hôn khi Hoàng Nhung mới 2 tuổi, sau đó cô sống cùng họ hàng.

Tuổi thơ của Hoàng Nhung gắn với những ngày tháng thiếu thốn. Có thời điểm cô phải đi xin cơm ăn từng bữa. Từ năm 10 tuổi, người đẹp đã bắt đầu làm những công việc như bưng bê, rửa bát thuê để kiếm tiền.

Khi trưởng thành, Hoàng Nhung từng làm công nhân tại một công ty sản xuất bao bì. Dù hoàn cảnh khó khăn, cô không từ bỏ việc học và nỗ lực tìm hướng đi cho bản thân.

Hoàng Nhung tốt nghiệp Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thăng Long và bắt đầu tập tành kinh doanh từ năm 16 tuổi. Quá trình tự lập từ sớm giúp cô từng bước xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng.

Ngoài công việc, Á hậu Hoàng Nhung còn yêu thích golf - môn thể thao thường gắn với phong cách sống thượng lưu. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh chơi golf, khoe phong cách thời trang thanh lịch cùng vẻ ngoài nổi bật.