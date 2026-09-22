Cô con gái xinh đẹp mà kín tiếng của tài tử Johnny Trí Nguyễn

Mới đây, Thanh An - con gái út của Johnny Trí Nguyễn - thu hút sự chú ý của khán giả khi đi cùng bố đến một sự kiện điện ảnh quốc tế. Đây là lần đầu tiên hai bố con cùng xuất hiện công khai trước truyền thông.

Ở tuổi 21, ái nữ nhà Johnny Trí Nguyễn gây ấn tượng với gương mặt mang nét đẹp hiện đại và phong thái đĩnh đạc trước ống kính truyền thông quốc tế.

Thanh An được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố. Cô gây ấn tượng bởi đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng tổng thể gương mặt khá Tây.

Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Chánh Thanh An Taylor, sinh năm 2005. Mẹ cô là ca sĩ Vũ Lynn Cathy.

Năm 2005, Trí Nguyễn đưa vợ con về Việt Nam để đóng phim “Dòng máu anh hùng”. Cuộc hôn nhân của anh tan vỡ vào năm 2008, sau đó Thanh An và chị gái cùng mẹ sang Mỹ định cư. Những năm qua, cô gần như tách biệt với sự ồn ào của mạng xã hội.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Johnny Trí Nguyễn tiết lộ anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các con, còn vợ cũ đã có gia đình riêng nên anh hạn chế gặp. Những năm qua, hai con gái vẫn thường xuyên về nước thăm bố.

Thanh An có hứng thú với công việc nghệ thuật giống bố. Tài tử tâm sự, anh vẫn luôn để cho các con tự quyết định cuộc sống của chính mình. Khi cần, các con có thể tìm đến sự hỗ trợ của những người đi trước.