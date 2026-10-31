Cơ chế vượt trội thu hút nhân tài

Theo cơ chế, chính sách này, chuyên gia được ký hợp đồng có thể nhận thu nhập hằng tháng tối đa 265,5 triệu đồng, cùng khoản khuyến khích theo công trình lên tới 1,593 tỷ đồng với một cá nhân.

Cụ thể, nhóm chuyên gia, người có tài năng được thu hút bằng hình thức ký hợp đồng sẽ được hưởng các chính sách đãi ngộ theo yêu cầu nhiệm vụ, năng lực và kết quả công việc. Mức thu nhập hằng tháng được tính từ 20 - 50 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 106,2 - 265,5 triệu đồng/người/tháng. Mức cụ thể không áp dụng đồng loạt mà dựa trên yêu cầu nhiệm vụ. Chuyên gia còn được hỗ trợ một khoản ban đầu khi ký hợp đồng lần đầu. Với tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng và chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mức hỗ trợ là 531 triệu đồng/người. Các nhóm chuyên gia, người có tài năng còn lại được hỗ trợ 424,8 triệu đồng/người.

Đặc biệt, cơ chế khuyến khích được tính trực tiếp theo công trình, sản phẩm thay vì chỉ trả thu nhập hằng tháng. Khoản này chỉ được chi khi công trình được nghiệm thu đạt yêu cầu hoặc được phê duyệt, có kết quả cụ thể và xác định được giá trị đóng góp. Với công trình do cá nhân làm, mức khuyến khích bằng 5% kinh phí ngân sách TP thực tế chi cho công trình, nhưng không thấp hơn 106,2 triệu đồng. Nếu công trình có kinh phí ngân sách TP vượt 20 tỷ đồng, mức khuyến khích tối đa là 300 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 1,593 tỷ đồng/người/công trình. Trường hợp công trình do nhóm chuyên gia cùng làm, tổng mức khuyến khích bằng 5% kinh phí ngân sách TP thực tế chi trả. Mức bình quân mỗi thành viên không thấp hơn 53,1 triệu đồng/người/công trình. Tổng mức khuyến khích tối đa của nhóm là 3,186 tỷ đồng.

Chính sách cũng mở rộng cách tìm người, trong đó có hình thức tiến cử với nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hoặc công trình có tính chất đặc thù. Ngoài ra, người được thu hút còn có các chính sách về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ gia đình và điều kiện nghiên cứu…

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, nhân tài là lực lượng rất quan trọng trong xã hội, tham gia giải quyết những vấn đề lớn và cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết sách phát triển của xã hội. Từ nhiều năm nay, TP HCM luôn mong muốn lực lượng này tham gia ngày càng sâu hơn vào quá trình phát triển TP, nhất là trong việc tìm giải pháp cho những vấn đề về quy hoạch, hạ tầng, môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Thực tế, TP cũng đã từng có những chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài, nhưng các chính sách này thực sự chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Với các cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhân tài như trong nghị quyết mới, có thể nói có những đãi ngộ vượt trội; là điều phù hợp. Quan trọng nhất là làm sao để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống; cách triển khai làm sao cho rõ ràng, đơn giản, minh bạch và hiệu quả; thậm chí có thể mở các cuộc thi tìm kiếm nhân tài, bỏ qua những tiêu chí rườm rà không cần thiết, để có thể tìm ra những người tài thực sự, có những giải pháp sáng kiến có lợi ích cho xã hội, cho người dân.