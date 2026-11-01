Cơ chế trả thưởng bằng vàng, USD trong hệ thống của Mr Pips

Trong suốt quá trình thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips và các đồng phạm, các bị cáo đầu vụ trong vụ án đều khai được trả lương, lợi nhuận, thưởng “hoa hồng” với số tiền đặc biệt lớn. Thậm chí số tiền này lớn đến mức được chi trả bằng vàng, ngoại tệ.

Khai tại tòa, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai hầu hết các quản lý, nhân viên trong hệ thống công ty của Nam đều nhận lương, lợi nhuận, thưởng “hoa hồng” bằng tiền Việt Nam. Riêng Nam hàng tháng được thanh toán lương, thưởng bằng vàng và ngoại tệ, do “nếu trả bằng tiền Việt Nam đồng thì lớn quá”./.