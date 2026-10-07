Cơ chế sử dụng hóa đơn khi doanh nghiệp đang bị cưỡng chế

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Ngày 6/10, thông tin trả lời của Bộ Tài chính về trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Tình huống đặt ra từ một doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu nông sản. Doanh nghiệp đã ký các hợp đồng với giá cố định trước khi chính sách thuế thay đổi, sau đó phát sinh nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, dẫn tới khó khăn về tài chính và phát sinh nợ thuế.

Khi doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, hoạt động kinh doanh có thể tiếp tục gặp khó khăn do không có hóa đơn để thực hiện giao dịch, tạo doanh thu và dòng tiền.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế được Bộ Tài chính dẫn lại, pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn đã có cơ chế xử lý đối với trường hợp người nộp thuế đang bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn nhưng cần sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương cho người lao động và các khoản chi phí bảo đảm sản xuất, kinh doanh được liên tục.

Trong trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định, người nộp thuế có thể đề nghị cơ quan thuế cho phép sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Việc sử dụng hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế không đồng nghĩa doanh nghiệp được miễn hoặc xóa nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với khoản tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản liên quan theo quy định.

Cơ chế này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp có khả năng tiếp tục tạo doanh thu, duy trì hoạt động và từng bước thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thay vì rơi vào vòng luẩn quẩn không có hóa đơn - không có doanh thu - không có nguồn trả nợ thuế.

Tuy nhiên, việc sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh phải được thực hiện đúng trình tự, điều kiện và dưới sự quản lý của cơ quan thuế. Doanh nghiệp không được tự ý tiếp tục sử dụng hóa đơn khi quyết định cưỡng chế vẫn còn hiệu lực.

Vì vậy, doanh nghiệp gặp trường hợp tương tự cần chủ động làm việc trực tiếp với cơ quan thuế quản lý, cung cấp hồ sơ chứng minh nhu cầu sử dụng hóa đơn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Từ tình huống trên cũng cho thấy quản trị thuế và dự báo tác động khi chính sách thuế thay đổi ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quản trị rủi ro của doanh nghiệp.