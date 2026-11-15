Cơ chế quản lý tài chính đặc thù với doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng đại diện chủ sở hữu

Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với một số doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu; và doanh nghiệp khác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Theo Nghị định, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được ưu tiên chỉ định là nhà đầu tư hoặc tiếp nhận triển khai đầu tư, vận hành hoặc tham gia dự án có ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đối với các dự án sau: Dự án tại vị trí trọng yếu về quốc phòng hoặc vị trí trọng điểm về kinh tế kết hợp với quốc phòng; dự án phục vụ đối ngoại quốc phòng; dự án quan trọng quốc gia gắn với bảo đảm quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ; dự án phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; dự án khai thác, chế biến khoáng sản chiến lược đặc biệt, khoáng sản chiến lược quan trọng gắn với bảo đảm quốc phòng; dự án khai thác khoáng sản có hình thành tài sản lưỡng dụng, công trình lưỡng dụng sử dụng cho mục đích quốc phòng.

Trường hợp dự án nêu trên phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp được áp dụng ưu tiên theo quy định của pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư…