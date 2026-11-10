Cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh

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Quyết định này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự phối hợp trong phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Nguyên tắc chung

Quyết định nêu rõ, việc phối hợp phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại phải tuân thủ pháp luật, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm.

Phòng ngừa nhiễu có hại thông qua việc chủ động kiểm soát, phát hiện nguy cơ nhiễu có hại từ sớm, từ xa; kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý và kỹ thuật.

Việc phối hợp phải thống nhất, kịp thời, hiệu quả; bảo đảm trao đổi đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu, kết quả đo kiểm, tài liệu liên quan cần thiết cho việc phòng ngừa, xác minh, xử lý nhiễu có hại; việc cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu và tài liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ quốc phòng, an ninh với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng số và hiệu quả sử dụng tài nguyên phổ tần vô tuyến điện.

Trong các tình huống khẩn cấp, có nguy hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, việc xử lý nhiễu có hại cần ưu tiên cho đài vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh.

Cơ quan đầu mối phối hợp phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại

Cơ quan đầu mối thực hiện Quyết định này được xác định như sau:

a) Cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện quy định tại Điều 6 Luật Tần số vô tuyến điện.

b) Cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là cơ quan chuyên trách quản lý tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ định theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 46 Luật Tần số vô tuyến điện.

Cơ quan đầu mối có trách nhiệm tham mưu, tổ chức phối hợp phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại theo Quyết định này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về cơ quan đầu mối thuộc phạm vi quản lý đến các bộ còn lại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực và gửi lại thông báo khi có thay đổi về cơ quan đầu mối.

Hình thức phối hợp

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp hoặc giao cho cơ quan đầu mối và các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp thông qua các hình thức sau đây:

1- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp.

2- Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu bằng hình thức trực tiếp, văn bản, điện thoại, thư điện tử hoặc phương tiện thông tin phù hợp khác.

3- Tổ chức cuộc họp, hội thảo, hội nghị giao ban, báo cáo chuyên đề để trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp.

Nguyên tắc phối hợp phòng ngừa nhiễu có hại

Quyết định quy định trừ trường hợp sử dụng thiết bị gây nhiễu theo quy định tại Điều 47 của Luật Tần số vô tuyến điện, việc sử dụng tần số vô tuyến điện phải đúng mục đích, đúng băng tần, kênh tần số được phân bổ, cấp phép hoặc được chấp thuận theo khoản 2 Điều 45 của Luật Tần số vô tuyến điện và tuân thủ điều kiện sử dụng kèm theo.

Đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng; bảo đảm mức phát xạ, tương thích điện từ và các yêu cầu kỹ thuật có liên quan trong giới hạn được phép nhằm hạn chế khả năng gây nhiễu có hại và bị nhiễu có hại.

Việc triển khai, khai thác đài vô tuyến điện phải áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa và không gây nhiễu có hại theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.

Chủ động giám sát, phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Nguyên tắc phối hợp xử lý nhiễu có hại

Công tác phối hợp xử lý nhiễu có hại phải được thực hiện thống nhất, kịp thời, hiệu quả; việc cung cấp, trao đổi thông tin cần bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cơ quan đầu mối tổ chức xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện theo nguyên tắc quy định tại Điều 38 của Luật Tần số vô tuyến điện; yêu cầu theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đài vô tuyến điện gây nhiễu có hại phải thực hiện các biện pháp quy định tại Điều 37 của Luật Tần số vô tuyến điện. Trường hợp đài vô tuyến điện gây nhiễu hoặc bị nhiễu có hại do thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng về phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, cơ quan đầu mối yêu cầu theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đài đó phải khắc phục tình trạng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để loại bỏ nguyên nhân gây nhiễu hoặc bị nhiễu do thiết bị đó.

Trong băng tần dùng chung hoặc băng tần chưa được phân bổ riêng, cơ quan đầu mối xử lý nhiễu có hại có trách nhiệm bảo vệ đài quân sự, đài an ninh sử dụng tần số đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận và đài dân sự đã được cấp phép.

Nguyên tắc phối hợp kiểm soát, xử lý nhiễu có hại phục vụ sự kiện của đất nước

Quyết định quy định việc phối hợp kiểm soát, xử lý nhiễu có hại phục vụ sự kiện của đất nước phải được thực hiện theo kế hoạch, thống nhất đầu mối, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Công tác kiểm soát, xử lý nhiễu có hại phục vụ sự kiện của đất nước được thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị, trong thời gian diễn ra sự kiện và khi kết thúc sự kiện.

Ưu tiên triển khai các biện pháp để bảo vệ khỏi nhiễu có hại cho các tần số, đài vô tuyến điện phục vụ chỉ đạo, điều hành, an ninh, an toàn, cứu nạn, cứu hộ, phát thanh, truyền hình và hoạt động trọng yếu của sự kiện của đất nước theo kế hoạch đã ban hành.

Việc phối hợp tại hiện trường được thực hiện thông qua đại diện của các đơn vị đầu mối; thông tin về nhiễu phải được trao đổi và xử lý kịp thời./.