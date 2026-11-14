Cơ chế hoạt động, quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nghị định này quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù áp dụng đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau đây viết tắt là EVN).

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan đại diện chủ sở hữu; EVN; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại EVN; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Về quản lý tài sản và vốn chủ sở hữu của EVN, Nghị định nêu rõ: Hội đồng thành viên EVN quyết định việc chuyển giao dự án đầu tư, tài sản, công trình điện lực giữa EVN và các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng theo giá trị sổ sách, không thực hiện đánh giá lại giá trị dự án đầu tư, tài sản, công trình điện lực chuyển giao, ghi tăng, giảm vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

EVN chịu trách nhiệm xác định tuổi thọ thiết kế, tuổi thọ thực tế và thời gian trích khấu hao mới đối với những tài sản cố định thuộc công trình điện lực được đánh giá lại theo quyết định của cấp có thẩm quyền và công trình điện lực được đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà EVN nhận chuyển giao.

Ảnh minh hoạ.

Giá trị công trình điện lực được đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà EVN nhận chuyển giao được xác định như sau:

a) Sau khi hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, EVN tạm ghi tăng tài sản, tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/1/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN và Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 3/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Trường hợp không có thông tin về nguyên giá tài sản và giá trị còn lại của tài sản thì giá trị công trình điện được tạm xác định bằng 20% giá trị vốn đầu tư công trình điện. Giá trị chi tiết từng hạng mục công trình được tạm xác định bằng giá trị công trình điện phân bổ theo tiêu chí phù hợp cho từng hạng mục công trình điện chuyển giao theo biên bản bàn giao thực tế. Sau khi tạm xác định giá trị, EVN thực hiện các bước xác định giá trị công trình điện được đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà EVN nhận chuyển giao theo các quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/1/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN và Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 3/11/2025 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Khi EVN tiếp nhận tiền và tài sản theo chính sách hỗ trợ về bồi thường di dời, sắp xếp, hạ ngầm các công trình điện lực, căn cứ phương án bồi thường được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, EVN thực hiện ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại EVN sau khi trừ đi chi phí liên quan (nếu có) theo quy định.

Đối với tài sản tháo dỡ, di dời theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền, EVN thực hiện giảm tài sản, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu tại EVN tương ứng với giá trị còn lại của tài sản theo quy định.

Về doanh thu, chi phí của EVN, theo Nghị định: Chênh lệch tỉ giá trong quá trình đầu tư đối với các công trình điện lực nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thì được phản ánh lũy kế và phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính; thời gian phân bổ chi phí không quá 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia được phân bổ không quá thời gian trả nợ khoản vay.

Chi phí công tơ điện được phân bổ trong thời gian không quá 5 năm kể từ thời điểm phát sinh chi phí và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của EVN.

Chi phí phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục sự cố các công trình điện lực được phân bổ là phần giá trị chi phí khắc phục sự cố còn lại (sau khi đã trừ tiền bồi thường của tổ chức bảo hiểm và các nguồn hỗ trợ khác, nếu có). Trường hợp các chi phí phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục sự cố các công trình điện lực do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, hỏa hoạn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh (giảm lãi so với kế hoạch hoặc bị lỗ), EVN được phân bổ các khoản chi phí này với thời gian không quá 3 năm kể từ thời điểm phát sinh chi phí.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2026 và áp dụng từ năm tài chính 2026.