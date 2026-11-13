Cơ chế hoạt động, quản lý tài chính đặc thù đối với EVN

Ảnh minh hoạ: EVN.

Chính phủ ban hành Nghị định 407 ngày 12/11/2026, do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký, quy định cơ chế hoạt động, quản lý tài chính đặc thù đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/12/2026, áp dụng từ năm tài chính 2026.

Theo Nghị định, chênh lệch tỷ giá trong quá trình đầu tư các công trình điện lực thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phản ánh lũy kế và phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính, trong thời gian không quá 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Riêng dự án quan trọng quốc gia, thời gian phân bổ không quá thời gian trả nợ khoản vay.

Một số chi phí lớn khác cũng được phân bổ dần: chi phí công tơ điện phân bổ không quá 5 năm kể từ khi phát sinh; chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố được phân bổ phần còn lại sau khi trừ bồi thường bảo hiểm và các nguồn hỗ trợ, riêng sự cố do thiên tai, hỏa hoạn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì thời gian phân bổ không quá 3 năm.

Chi phí đầu tư thất bại tại các dự án, công trình điện lực đặc thù, rủi ro cao - không triển khai được do điều chỉnh quy hoạch hoặc do thay đổi chính sách - là khoản không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nên được xử lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế, trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập, với thời gian phân bổ tối đa 5 năm.

Về tài sản, Hội đồng thành viên EVN quyết định chuyển giao dự án, tài sản, công trình điện lực giữa EVN và các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ theo nguyên trạng, tính theo giá trị sổ sách, không đánh giá lại.

EVN cũng xác định lại tuổi thọ thiết kế, tuổi thọ thực tế và thời gian trích khấu hao đối với tài sản thuộc công trình điện lực được đánh giá lại theo quyết định của cấp có thẩm quyền và công trình điện đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà EVN nhận chuyển giao.

Với công trình điện theo phương thức đối tác công tư, sau khi bàn giao, EVN tạm ghi tăng tài sản, tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu; nếu chưa có thông tin về nguyên giá và giá trị còn lại, giá trị công trình tạm xác định bằng 20% giá trị vốn đầu tư, trước khi xác định giá trị chính thức.

Khi tiếp nhận tiền, tài sản theo chính sách bồi thường di dời, sắp xếp, hạ ngầm công trình điện lực, EVN ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu sau khi trừ chi phí liên quan; với tài sản tháo dỡ, di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, EVN giảm tài sản, giảm vốn tương ứng giá trị còn lại.

Công trình điện theo phương thức đối tác công tư đã nhận chuyển giao trước ngày Nghị định có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành xác định giá trị cũng thực hiện tạm ghi theo quy định mới, kể từ thời điểm nhận bàn giao.

Thu Thảo