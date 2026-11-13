Cơ chế hoạt động, quản lý tài chính đặc thù của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định 407/2026/NĐ-CP Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghị định gồm 3 Chương, 8 Điều quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù áp dụng đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau đây viết tắt là EVN).

Quy định về doanh thu, chi phí của EVN

1. Chênh lệch tỷ giá trong quá trình đầu tư đối với các công trình điện lực nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thì được phản ánh lũy kế và phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính; thời gian phân bổ chi phí không quá 05 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia được phân bổ không quá thời gian trả nợ khoản vay.

2. Chi phí công tơ điện được phân bổ trong thời gian không quá 05 năm kể từ thời điểm phát sinh chi phí và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của EVN.

3. Chi phí phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục sự cố các công trình điện lực được phân bổ là phần giá trị chi phí khắc phục sự cố còn lại (sau khi đã trừ tiền bồi thường của tổ chức bảo hiểm và các nguồn hỗ trợ khác, nếu có).

Trường hợp các chi phí phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục sự cố các công trình điện lực do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, hỏa hoạn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh (giảm lãi so với kế hoạch hoặc bị lỗ), EVN được phân bổ các khoản chi phí này với thời gian không quá 03 năm kể từ thời điểm phát sinh chi phí.

Quy định chi phí được xử lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế của EVN

1. Chi phí quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là chi phí đầu tư thất bại tại các dự án, công trình điện lực có tính đặc thù, rủi ro cao mà các khoản chi phí này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm các khoản chi phí chuẩn bị đầu tư và các khoản chi phí đầu tư đã thực hiện theo quy định của pháp luật đối với dự án, công trình điện lực thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dự án, công trình điện lực không đủ điều kiện triển khai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch.

b) Dự án, công trình điện lực không đủ điều kiện triển khai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi chính sách làm thay đổi điều kiện đầu tư và việc thay đổi đó là nguyên nhân trực tiếp, quyết định dẫn đến việc dự án không còn đủ điều kiện triển khai.

2. Hồ sơ xác định các chi phí đầu tư thất bại tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Đối với những trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:

Văn bản điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền kèm theo báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh quy hoạch dẫn đến không đủ điều kiện triển khai dự án; hoặc quyết định thay đổi về chính sách của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo đánh giá ảnh hưởng của quyết định thay đổi về chính sách dẫn đến không đủ điều kiện triển khai dự án;

Hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng, giá trị thực hiện công tác khảo sát đầu tư theo quy định của pháp luật;

Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập về giá trị chi phí đã thực hiện.

b) Đối với những trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này:

Quyết định thay đổi về chính sách của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo đánh giá ảnh hưởng của quyết định thay đổi về chính sách dẫn đến không đủ điều kiện triển khai dự án, công trình điện lực;

Hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng, giá trị thực hiện hoặc quyết toán/xác định giá trị chi phí đã đầu tư;

Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập về giá trị thanh quyết toán.

3. Căn cứ Báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần của kiểm toán độc lập về giá trị thanh quyết toán, EVN quyết định thời gian phân bổ tối đa 05 năm kể từ khi Hội đồng thành viên phê duyệt đủ điều kiện quyết toán./.

TOÀN VĂN: Nghị định 407/2026/NĐ-CP Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam