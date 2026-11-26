Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch mở thêm cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng và nâng cao giá trị các điểm đến như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Khơi thông nguồn lực đầu tư

Ngày 21/11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 59/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, cụ thể hóa các chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Gồm 14 điều, Nghị quyết quy định các chính sách về thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và tạo thuận lợi cho khách quốc tế.

Các chính sách được áp dụng trên phạm vi cả nước, ưu tiên Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, các khu du lịch quốc gia và những địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Đáng chú ý, các dự án đầu tư du lịch được phân thành bốn nhóm: Dự án quy mô vừa và nhỏ, dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược.

Việc phân loại là cơ sở xác định chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp với quy mô và mức độ đóng góp của từng dự án. Một số cơ chế ưu đãi về thuế và đất đai được triển khai thí điểm trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Bên cạnh các dự án đầu tư truyền thống, Nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ các mô hình kinh doanh du lịch mới và hoạt động thử nghiệm có kiểm soát.

Theo Điều 8 của Nghị quyết, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào mô hình kinh doanh du lịch mới, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ mô hình này.

Chính sách này tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch khác biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch.

Gắn ưu đãi với trách nhiệm của nhà đầu tư

Cùng với việc mở rộng cơ chế hỗ trợ, Nghị quyết đặt ra các yêu cầu về kỷ luật đầu tư, tiến độ triển khai dự án và trách nhiệm thực hiện cam kết của nhà đầu tư.

Những quy định này nhằm bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi dành cho lĩnh vực du lịch để kinh doanh bất động sản không phù hợp với mục tiêu dự án.

Đối với doanh nghiệp, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi cần gắn với chiến lược đầu tư dài hạn, trên cơ sở năng lực tài chính, phương án kinh doanh, khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Nhà đầu tư cũng cần chủ động nghiên cứu các điều kiện pháp lý đối với từng nhóm dự án, bảo đảm triển khai đúng tiến độ và thực hiện đầy đủ các cam kết.

Một điểm đáng chú ý khác là chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. Theo Điều 10 của Nghị quyết, ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo nhân lực du lịch trong các lĩnh vực quản trị, ngoại ngữ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên một số nhóm lao động tại nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Chính sách này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn tạo thêm cơ hội để người dân địa phương tham gia chuỗi giá trị du lịch.

Với thời gian thực hiện 10 năm, Nghị quyết số 59/2026/QH16 tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.