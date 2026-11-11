Cơ chế đặc thù phát triển du lịch, cần ưu tiên vùng khó khăn

Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Nhiều đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời đề nghị chính sách ưu tiên cần đến được những địa bàn còn khó khăn.

Ngân sách nhà nước nên ưu tiên đầu tư cho hạ tầng chiến lược

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, dự thảo Nghị quyết góp phần thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các mục tiêu rất cao, đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD, gấp đôi mức 38 tỷ USD hiện nay. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đó, theo đại biểu, cần những cơ chế, chính sách đặc biệt, vượt trội để phát triển.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh).

Đại biểu cho rằng, điều quan trọng của nghị quyết là phải phát huy được tiềm năng và lợi thế sẵn có. Đại biểu đánh giá, Việt Nam có nhiều lợi thế, đơn cử, bờ biển dài với hơn 4.000 hòn đảo, nhiều di sản thế giới được UNESCO vinh danh; sở hữu bề dày lịch sử với hàng ngàn di tích rất đáng tự hào; nền văn hóa đa dạng đặc sắc của 54 dân tộc anh em. Cửa ngõ giao lưu hội nhập quốc tế gần với các nước có đông dân như: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Cùng với đó là ẩm thực đa dạng và rất ngon.

Năng lực cạnh tranh về giá của du lịch Việt Nam xếp hạng 7/110 quốc gia, chỉ số an toàn, an ninh xếp hạng 9/110. "Đây là những ưu đãi phi tài chính có giá trị cao nhất trong ngành du lịch Việt Nam", đại biểu nhấn mạnh.

Khi xây dựng chính sách hỗ trợ, điều quan trọng là phải làm rõ các ngành, lĩnh vực Nhà nước kêu gọi đầu tư. Trong đó, ngân sách nhà nước nên ưu tiên đầu tư cho hạ tầng chiến lược, doanh nghiệp và người dân tham gia chuỗi giá trị du lịch.

Cụ thể, theo đại biểu, về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối như sân bay quốc tế, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường ven biển, đường thủy hay là cảng biển, cảng tàu cho khách du lịch quốc tế, du thuyền quốc tế.

Về quy hoạch không gian du lịch cần được công bố rộng rãi để định hướng nhà đầu tư. Bổ sung ngành du lịch vào danh mục ngành ưu tiên đầu tư. Cùng với đó, ngân sách tăng nguồn vốn cho quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ bảo lãnh tín dụng.

Đại biểu cũng cho rằng, cần tăng chi cho hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch quốc gia. Đầu tư vào hạ tầng dùng chung như hệ thống dữ liệu, hạ tầng số, quản lý điểm đến thông minh, hạ tầng cửa khẩu, hỗ trợ đào tạo nhân lực chuyên môn sâu cho từng lĩnh vực du lịch. Dành nguồn lực cho hoạt động bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch chủ động ứng phó với khủng hoảng du lịch do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin nhanh giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

Để tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam dài hơn, đại biểu cho rằng, trung tâm mua sắm miễn thuế, hoàn thuế, cửa hàng mua sắm hàng hiệu có ưu đãi cũng cần có chính sách hỗ trợ. Du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn sinh thái trải nghiệm, gắn làng nghề, chợ phiên cùng đồng bào dân tộc thiểu số và du lịch văn hóa, gắn công nghệ văn hóa, du lịch gắn với ẩm thực.

Đại biểu đề nghị ưu tiên các dự án tại vùng sâu, vùng xa

Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị trong khoản 1 điều 6, cần bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ thuế phí đất đai tiếp cận vốn cho các dự án du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống. Đặc biệt là ưu tiên các dự án tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa.

Đồng tình với đề xuất ưu tiên vùng khó khăn, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) lưu ý, địa bàn ưu tiên tại Điều 3 dự thảo cần cụ thể hơn nữa.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp).

Theo đại biểu, miền Trung, Tây Bắc, Tây Nguyên và Đông Bắc được thiên nhiên ưu đãi với biển, núi, rừng nguyên sinh. Miền Tây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, ít danh thắng thiên nhiên. Khách đến vùng này chủ yếu tập trung ở Phú Quốc, Châu Đốc hay Đất Mũi, các tỉnh khác rất ít khách. Doanh nghiệp vì vậy còn hạn chế đầu tư vào du lịch miền Tây.

Đại biểu cho biết, bà con Đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển các mô hình du lịch nhà vườn, sinh thái miệt vườn. Quy mô các mô hình chưa lớn nhưng có tiềm năng.

Về điều kiện hưởng ưu đãi, đại biểu Phạm Văn Hòa đồng tình với yêu cầu giải ngân tối thiểu 30% tổng vốn đầu tư trong 3 năm. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung chế tài thu hồi ưu đãi tương tự Luật Đầu tư, áp dụng khi nhà đầu tư giải ngân cầm chừng ở các năm sau hoặc chuyển nhượng dự án mà không tiếp tục đầu tư. Theo đại biểu, quy định chặt chẽ sẽ hạn chế ưu đãi tràn lan, tránh lãng phí nguồn lực.

Chiều nay, 11/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.