Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 59 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Với nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, tạo thuận lợi về thị thực, hạ tầng và nguồn nhân lực, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực xã hội, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới.

CÚ HÍCH CHIẾN LƯỢC

Các chính sách tạo thuận lợi về thị thực (visa), thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú dành cho khách du lịch quốc tế được xem là trụ cột chiến lược đầu tiên trong nghị quyết 59.

Cụ thể, nghị quyết định hướng mở rộng miễn thị thực song phương đối với khách từ các thị trường trọng điểm, thị trường nguồn có tiềm năng tăng trưởng và khả năng chi tiêu cao; áp dụng chính sách thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách kết hợp công vụ, hội nghị, hội thảo quốc tế.

Thị thực được xem là “cánh cửa đầu tiên”, quyết định khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế

Đồng thời, nghiên cứu thí điểm có kiểm soát chính sách thị thực, cư trú đối với người nước ngoài làm việc từ xa, khách đến Việt Nam khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe dài ngày.

Thực tiễn tại các quốc gia trên thế giới cho thấy, chính sách thị thực đặc thù, linh hoạt là công cụ quan trọng thúc đẩy du lịch quốc tế, thu hút đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể, Malaysia đã triển khai chính sách miễn thị thực cho công dân Ấn Độ trong giai đoạn từ ngày 1/12/2023 đến ngày 31/12/2026, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách từ thị trường này.

Theo số liệu, trong 11 tháng năm 2024, quốc gia này đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch Ấn Độ, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2023. Singapore cũng áp dụng chính sách miễn thị thực song phương 30 ngày với Trung Quốc từ ngày 9/2/2024, đồng thời triển khai chương trình ONE Pass có thời hạn 5 năm nhằm thu hút nhân tài quốc tế có trình độ, thu nhập hoặc thành tích nổi bật.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong kiểm soát xuất nhập cảnh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho du khách. Năm 2024, Singapore đón 16,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với năm trước.

Ở góc độ thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao, Indonesia triển khai chương trình Golden Visa với thời hạn từ 5 đến 10 năm, hướng tới các nhà đầu tư và nhân tài quốc tế.

Tương tự, UAE áp dụng chính sách Golden Visa có thời hạn 5–10 năm dành cho các nhóm đủ điều kiện như nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; đồng thời cho phép bảo lãnh thành viên gia đình theo quy định.

TẠO KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC SẮC

Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch và gia tăng chi tiêu của khách, Nghị quyết cũng quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với một số mô hình, hoạt động kinh doanh mới.

Theo đó, các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí phức hợp quy mô lớn được thí điểm hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ hoặc kéo dài được áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép một lần thông qua một đầu mối, một lần thẩm định.

Mù Cang Chải (Lào Cai) rực rỡ vào mùa vàng

Việc thử nghiệm được thực hiện theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cấp tỉnh quyết định; đối với khu giải trí phức hợp quy mô lớn và hoạt động 24/7 tại khu vực có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh, phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước. Thời hạn thử nghiệm tối đa 3 năm, đi kèm các yêu cầu kiểm soát rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và quyền lợi cộng đồng.

Cơ chế này tạo điều kiện để các địa phương phát triển tổ hợp 24/7, du lịch sự kiện, công nghiệp văn hóa, giải trí và các sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của khách.

ƯU TIÊN BA CỰC TĂNG TRƯỞNG

Về đầu tư, nghị quyết chia dự án du lịch thành 4 nhóm, từ quy mô vừa và nhỏ đến dự án động lực mang tính chiến lược. Các ưu đãi thuế, đất đai được thí điểm trong 5 năm kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực. Dự án động lực, vốn từ 10.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.500 lao động, được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong 5 năm với thu nhập từ hạng mục du lịch, kèm miễn, giảm tiền thuê đất. Dự án chiến lược, vốn từ 30.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 2.000 lao động, được miễn thuế tối đa 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo; thời hạn hoạt động của hạng mục du lịch có thể tới 70 năm.

Khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25% và đáp ứng các điều kiện khác, được thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong 5 năm đối với diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không kinh doanh trực tiếp.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế

Các mô hình mới đủ điều kiện, gồm kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp 24/7, sản phẩm kết hợp giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình đó.

Dự án sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề quy mô vừa và nhỏ được hỗ trợ hạ tầng, đào tạo, quảng bá, với điều kiện người dân được tham gia và hưởng lợi. Doanh nghiệp hàng không, lữ hành mở mới hoặc khôi phục đường bay đưa khách đến địa phương có thể được tỉnh hỗ trợ.

Nghị quyết xác định phạm vi áp dụng chính sách trên toàn quốc, trong đó ưu tiên ba cực tăng trưởng là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia; các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, nông thôn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.