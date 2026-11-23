Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Đ. KHOA

Nhận diện điểm nghẽn trong thực thi chính sách giáo dục

Chiều 23/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin về Hội thảo Giáo dục năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nêu rõ, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng; gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là trong tổ chức thực hiện chính sách và bảo đảm nguồn lực. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống giáo dục.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Hội thảo là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, đại diện các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan về những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai chủ trương đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, Hội thảo hướng tới đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trong tổ chức thực hiện.

Hội thảo sẽ diễn ra cả ngày 27/11, tại Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội, với khoảng 150 đại biểu tham gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ chủ trì Hội thảo.

Hội thảo tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng

Tập trung hoàn thiện cơ chế, bảo đảm nguồn lực cho các cấp học

Ban Tổ chức cho biết, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ sở giáo dục, đào tạo với gần 70 bài tham luận có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ. KHOA

Nội dung các tham luận tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới;Cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển giáo dục phổ thông; Đổi mới giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Đột phá phát triển giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thông qua các tham luận và ý kiến thảo luận, Hội thảo dự kiến tập trung làm rõ những vấn đề có tính liên ngành, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; mối quan hệ giữa hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị và bảo đảm nguồn lực; trách nhiệm của Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và xã hội trong phát triển giáo dục và đào tạo. Trọng tâm là xác định những cơ chế, chính sách cần đổi mới và các điều kiện bảo đảm để chủ trương đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất.

Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo sẽ được tổng hợp để phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đồng thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên bày tỏ kỳ vọng Hội thảo Giáo dục năm 2026 sẽ tạo diễn đàn để tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương của Trung ương, các đạo luật của Quốc hội. Đồng thời, Hội thảo sẽ tiếp tục làm rõ những kết quả mà ngành giáo dục đạt được trong thời gian qua, từ giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; nhất là các nguồn lực bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ này./.