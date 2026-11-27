Tham dự Hội thảo, Đoàn Chủ tọa phiên hội thảo chuyên đề có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội: Có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính; ông Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Cùng tham dự có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội.

Về phía Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, trân trọng giới thiệu các Phó Chủ nhiệm: ông Triệu Thế Hùng, ông Lâm Văn Đoan, bà Trần Thị Thanh Lam, cùng các Ủy viên chuyên trách của Ủy ban và các vị đại biểu Quốc hội.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại biểu tham dự có các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: ông Đoàn Trung Kiên, ông Lê Quân, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Cùng tham dự phiên chuyên đề có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đơn vị thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các cơ sở giáo dục, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế; đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, nhà giáo và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Hội thảo là diễn đàn trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục - đào tạo; làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, điểm nghẽn và nguyên nhân; nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục - đào tạo.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh giáo dục và đào tạo tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và tạo động lực phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị đã xác định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo gồm hai phiên làm việc. Phiên buổi sáng gồm khai mạc và tham luận định hướng. Phiên buổi chiều sẽ có các báo cáo trung tâm và tham luận chuyên sâu. Các tham luận tại hội thảo được tiếp cận từ góc độ quản lý Nhà nước, thực tiễn tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học; tập trung vào 4 nhóm nội dung.

Nhóm nội dung 1: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới

Nhóm nội dung 2: Cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển giáo dục phổ thông

Nhóm nội dung 3: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Nhóm nội dung 4: Đột phá phát triển giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức dự kiến tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, đồng thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết 71, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế: chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng cho mọi người; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào. Khoảng cách cần rút ngắn không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận năm vấn đề trọng tâm: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục; về cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; về gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

27/11/2026 08:41

Đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn trong thực thi chính sách giáo dục

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chia sẻ về khung pháp lý và định hướng chính sách phát triển giáo dục, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, năm 2025, nhiều quyết sách lập pháp quan trọng đã được ban hành, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học; các nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; cùng các cơ chế, chính sách đặc thù và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia.

Các chính sách tập trung vào 4 định hướng lớn: mở rộng cơ hội tiếp cận, bảo đảm công bằng trong giáo dục; đổi mới quản trị, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo; đổi mới đầu tư, huy động nguồn lực xã hội và gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng, những quyết sách này đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức phát triển giáo dục, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu đột phá trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai năm 2026 cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa chính sách được ban hành và kết quả thụ hưởng của người học, nhà giáo, cơ sở giáo dục. Tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu trường lớp tại một số địa bàn chưa được giải quyết căn bản. Công tác tuyển dụng, điều động, bố trí giáo viên còn vướng mắc trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục còn lúng túng trong thực hiện quyền tự chủ; việc phân cấp, phân quyền chưa thực sự gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực chất lượng cao ở một số nơi chưa sát với hiệu quả sử dụng và nhu cầu thực tế.

Từ thực tiễn này, ông cho rằng trọng tâm hiện nay không chỉ là ban hành thêm văn bản mà cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ và người dân được thụ hưởng thực chất.

Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, PGS.TS Triệu Thế Hùng đề xuất 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, khẩn trương triển khai chính sách, hoàn thiện hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc. Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát từng chính sách, xác định rõ nội dung đủ điều kiện triển khai, những vấn đề còn vướng về thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Ưu tiên ban hành hướng dẫn đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người học, tuyển dụng, bố trí nhà giáo và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, cần bảo đảm chính sách miễn, hỗ trợ học phí được thực hiện đúng đối tượng, đúng thời điểm; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo từng trường, từng môn học; phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thứ hai, bảo đảm nguồn lực đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và gắn với hiệu quả đầu ra. Cần ưu tiên đầu tư trường lớp, thiết bị, phòng thí nghiệm tại những địa bàn còn thiếu hụt, nhất là vùng khó khăn; đồng thời tính toán đầy đủ kinh phí và điều kiện vận hành để các công trình sau đầu tư được sử dụng hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao trên cơ sở xác định rõ nhu cầu, chuẩn đầu ra và trách nhiệm liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Việc huy động nguồn lực xã hội cần đi đôi với bảo đảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước đối với các nhiệm vụ giáo dục công.

Thứ ba, tăng cường giám sát, đánh giá và theo dõi việc khắc phục vướng mắc. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Văn hóa và Xã hội cần tập trung giám sát các chính sách trọng tâm về miễn, hỗ trợ học phí, phát triển đội ngũ nhà giáo, thực hiện quyền tự chủ và hiệu quả đầu tư, đặt hàng đào tạo.

Theo ông, việc đánh giá phải lấy kết quả thụ hưởng của người học, điều kiện công tác của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và chất lượng đào tạo làm thước đo. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện đối với từng kiến nghị sau giám sát, bảo đảm các vướng mắc được khắc phục thực chất.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn mới, PGS.TS Triệu Thế Hùng cho rằng, các quyết sách lập pháp quan trọng đã tạo nền tảng pháp lý cho phát triển giáo dục và đào tạo. Vấn đề cốt lõi hiện nay là tổ chức thực thi hiệu quả, đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất tại từng nhà trường, địa phương và đối với mỗi người học.

"Thể chế kịp thời, đồng bộ và khả thi; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; giám sát gắn với trách nhiệm và kết quả đến cùng" là những điều kiện quan trọng để giáo dục và đào tạo thực sự trở thành động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đăng Chung