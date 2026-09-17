Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 2229/QĐ-BCT (sau đây gọi tắt Quyết định số 2229/QĐ-BCT) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 3756/QĐ-BCT ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2025.

Theo Quyết định số 2229/QĐ-BCT, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 1 Nghị định 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gồm: tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện các chức năng, quyền hạn như: Xây dựng và tham mưu Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình, dự án, đề án, chiến lược, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế quản lý về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình dự án, đề án về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp…

Về cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có chức năng, quyền hạn như sau: thực hiện công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động cạnh tranh trên thị trường; giám sát, phát hiện, xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh; Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh trong ngành, lĩnh vực; rà soát, giám sát việc thực hiện điều kiện, nghĩa vụ trong quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, quyết định về việc tập trung kinh tế; việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có chức năng, quyền hạn như sau: Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật; phối hợp quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù với tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật; tư vấn, hỗ trợ, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện các chức năng, quyền hạn gồm: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp; thực hiện các hoạt động kiểm nghiệm sản phẩm để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp; phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Về cơ cấu tổ chức, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có bộ máy giúp việc thực hiện chức năng tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Bộ máy giúp việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gồm: Văn phòng; Ban Bảo vệ người tiêu dùng; Ban Kiểm soát Điều khoản mẫu; Ban Quản lý bán hàng trực tiếp.

Trong đó, Ban Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được sửa tên gọi thành Ban Kiểm soát Điều khoản mẫu; Ban Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được đổi tên thành Ban Quản lý bán hàng trực tiếp. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có 01 tổ chức sự nghiệp là Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo.

Theo Quyết định số 2229/QĐ-BCT, lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.