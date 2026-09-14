Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 17/2026/UBTVQH16. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nghị quyết số 17/2026/UBTVQH16 được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành ngày 28-8-2026.

Theo nghị quyết, Văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; tổ chức phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện chương trình công tác và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

So với hiện hành (Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15), cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội chỉ còn 9 đơn vị trực thuộc (giảm 19 đơn vị).

Các vụ chuyên môn tham mưu lập pháp cho các ủy ban của Quốc hội được phân định rành mạch hơn với chức năng phục vụ hành chính - tổng hợp. Cục Chuyển đổi số được thành lập (theo Nghị quyết 302/NQ-UBTVQH16), đóng vai trò đầu mối chuyên trách ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản lý hạ tầng - dữ liệu số và phát triển Quốc hội số; Báo Đại biểu nhân dân là cơ quan báo chí duy nhất trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại TPHCM được sáp nhập vào Cục Quản trị nhằm thu gọn đầu mối hành chính trung gian và tối ưu hóa quản trị hậu cần.

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