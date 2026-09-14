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Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 15/9/2026

Theo Nghị định số 355/2026/NĐ-CP ban hành ngày 11/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị trực thuộc. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.

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Theo Nghị định số 355/2026/NĐ-CP ban hành ngày 11/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị trực thuộc, gồm:

1. Vụ Hợp tác quốc tế;

2. Vụ Kế hoạch-Tài chính;

3. Vụ Khoa học và Công nghệ;

4. Vụ Pháp chế;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Văn phòng bộ;

7. Cục Chuyển đổi số;

8. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

9. Cục Chăn nuôi và Thú y;

10. Cục Thủy sản và Kiểm ngư;

11. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

12. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;

13. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai;

14. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

15. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường;

16. Cục Quản lý đất đai;

17. Cục Quản lý tài nguyên nước;

18. Cục Môi trường;

19. Cục Biến đổi khí hậu;

20. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học;

21. Cục Khí tượng Thủy văn;

22. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

23. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

24. Cục Viễn thám quốc gia;

25. Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường;

26. Báo Nông nghiệp và Môi trường;

27. Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường;

28. Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/co-cau-to-chuc-cua-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-tu-ngay-1592026-post1136131.vnp