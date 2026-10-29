Cơ cấu lại vốn nhà nước tại 21 doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định, việc cơ cấu lại vốn nhà nước được thực hiện theo các hình thức gồm tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp; thực hiện các hình thức cơ cấu lại theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ hoặc các hình thức khác làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Danh mục 15 doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ giai đoạn 2026 - 2030:

Danh mục 6 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước theo kế hoạch được phê duyệt giai đoạn 2026 - 2030:

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thực hiện kế hoạch đối với các doanh nghiệp nêu tại Phụ lục II kèm theo quyết định. Hai cơ quan chủ động lựa chọn thời điểm, hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước, bảo đảm đúng quy định pháp luật và hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt.

Trường hợp không bảo đảm tỷ lệ theo khung hoặc không thực hiện được trong giai đoạn 2026 - 2030, các cơ quan phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Về chế độ báo cáo, hằng năm, trước ngày 31/01, các cơ quan có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp theo quyết định đến Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính tổng hợp trên cơ sở đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Trình tự thực hiện theo khoản 1 Điều 8 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố là đại diện chủ sở hữu được yêu cầu khẩn trương xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.