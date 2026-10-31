Cơ cấu lại sản phẩm, kích cầu thúc đẩy du lịch phát triển

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, 10 tháng đầu năm, du lịch Huế ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tổng lượt khách du lịch đến Huế ước đạt hơn 6,9 triệu lượt, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt. Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi để du lịch Huế tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, những biến động của tình hình thế giới, giá năng lượng, chi phí vận chuyển và bất ổn kinh tế đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho ngành du lịch. Bối cảnh mới đòi hỏi cần có những chính sách mới phù hợp, trong đó có các chính sách kích cầu hợp lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, tất cả các địa phương, điểm đến đều có những điểm mạnh, điểm yếu. Trên cơ sở rà soát, nhận diện hệ thống sản phẩm hiện có, thành phố sẽ cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm mới; trong đó tập trung vào du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực, du lịch mùa mưa và các sản phẩm gắn với sự kiện như Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo, lễ hội ánh sáng. Thành phố cũng sẽ quan tâm công bố các sự kiện sớm; các doanh nghiệp cũng cần khai thác hiệu quả các tour, tuyến gắn với các sự kiện, hoạt động.

Tại hội nghị, thành phố công bố Kế hoạch kích cầu sản phẩm du lịch mới trên địa bàn cùng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai; đồng thời giới thiệu Kế hoạch cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch mới giai đoạn 2027-2030, định hướng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe.

Thành phố sẽ tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch có tính liên kết, bổ trợ lẫn nhau, lấy nhu cầu và khả năng chi trả của du khách làm cơ sở thiết kế; ưu tiên sản phẩm có nội dung trải nghiệm rõ ràng, đơn vị cung ứng hoặc vận hành, lịch khai thác, giá bán và kênh phân phối cụ thể. Việc phát triển sản phẩm được triển khai theo 3 nhóm cơ bản: sản phẩm hiện có cần nâng cấp, hoàn thiện, có khả năng đưa vào khai thác từ năm 2027; nhóm sản phẩm mới có khả năng đưa vào khai thác từ năm 2027 và nhóm sản phẩm mới cần nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp giới thiệu hai sự kiện, điểm nhấn dự kiến tổ chức năm 2027, gồm Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) và Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue Creators). Các hoạt động hướng đến kết nối văn hóa, di sản, âm nhạc với những hình thức sáng tạo hiện đại, góp phần làm phong phú trải nghiệm du khách và quảng bá hình ảnh Huế.

Một nội dung đáng chú ý khác là giới thiệu nền tảng Huế TRIPO - AI Trip Planner, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ du khách xây dựng hành trình du lịch cá nhân hóa tại Huế. Nền tảng tích hợp các tiện ích như tư vấn lịch trình, ước tính chi phí, thuyết minh tự động, hỗ trợ mua vé và tham quan các điểm du lịch trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm du khách. Nền tảng được truy cập tại địa chỉ: https://huetripo.hue.gov.vn/trip-planner.

Hội nghị cũng giới thiệu Đề án “Phát triển du lịch y tế thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035”, nhằm phát huy thế mạnh y tế chuyên sâu, kết nối dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch thành phố ký kết biên bản ghi nhớ với các cơ sở y tế, tăng cường liên kết và từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế phù hợp với tiềm năng.

Bên cạnh các nội dung công bố và giới thiệu sản phẩm, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, đối thoại về giải pháp thúc đẩy du lịch Huế trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027; tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, đề xuất giải pháp xúc tiến, quảng bá, thu hút khách và mở rộng thị trường.