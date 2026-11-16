Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc đang thay đổi

Gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) 2026 thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: TTXVN phát

Ông Cameron Johnson, đối tác cấp cao tại công ty tư vấn Tidalwave Solutions (Thượng Hải), cho rằng những mặt hàng Trung Quốc cần nhập khẩu không hẳn là trùng khớp với những gì các quốc gia khác đang sản xuất. Dù vậy, thị trường dành cho hàng hóa nước ngoài không bị thu hẹp mà chỉ đang diễn ra quá trình chuyển dịch.

Tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 9 vừa diễn ra, các mặt hàng thực phẩm, thiết bị y tế và một số công nghệ đã thu hút sự quan tâm lớn nhất từ các khách hàng nước này. Đối với các quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, thị trường rộng lớn của Trung Quốc vẫn mang đến nhiều cơ hội.

Ông Mark Lee, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, cho biết các sản phẩm của nước này tại hội chợ vẫn rất được ưa chuộng, nhưng các công ty vẫn cần đổi mới để tạo được lợi thế lâu dài. Đối với tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ L'Oreal của Pháp, việc sản phẩm nào được nhập khẩu vào Trung Quốc phụ thuộc phần lớn vào vị thế của sản phẩm đó trên thị trường này.

Trung Quốc cũng đang tự sản xuất ngày càng nhiều mặt hàng mà trước đây họ từng phải nhập khẩu từ các quốc gia khác. Ông Cao Hailun, Tổng giám đốc Shanghai Bailian Group Co, tập đoàn bán lẻ niêm yết sở hữu hơn 40 công ty thành viên, bao gồm các cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại và các cửa hàng outlet trên khắp cả nước, đã chứng kiến sự thay đổi này ngay trên các kệ hàng của mình.

Trong lĩnh vực chăm sóc da, các thương hiệu cao cấp quốc tế vẫn giữ vững vị thế, và Bailian cho biết họ vẫn đang tăng cường nhập khẩu các dòng sản phẩm này mỗi năm. Trong khi đó, các thương hiệu ở phân khúc giá tầm trung và thấp vốn đã không có lợi thế cạnh tranh mạnh ngay từ đầu đang dần thất thế trước các thương hiệu nội địa Trung Quốc.

Một sự chuyển dịch tương tự cũng đang diễn ra trên thị trường đồ thể thao, nơi các nhãn hàng trong nước đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Theo ông Cao, những thương hiệu thể thao nào tiếp tục giữ nguyên phong cách ban đầu mà không có những điều chỉnh để thích nghi với người tiêu dùng Trung Quốc đang nhanh chóng mất thị phần.

Đối với các thương hiệu quốc tế muốn duy trì vị thế và khả năng cạnh tranh, ông Cao gợi ý hai hướng đi: thích nghi với văn hóa Trung Quốc, hoặc phát triển sản phẩm thông qua việc tận dụng các chuỗi cung ứng nội địa tại quốc gia này. Ông dẫn chứng trường hợp một chiếc áo khoác của Adidas với thiết kế nút thắt kiểu Trung Hoa truyền thống, sản phẩm từng được bán độc quyền tại Trung Quốc, như một ví dụ điển hình cho chiến lược bản địa hóa.

Ông Cao chỉ ra rằng Trung Quốc hiện nay sản xuất máy móc nhiều hơn trước đây rất nhiều. Tại CIIE, các sản phẩm công nghệ Trung Quốc như xe bay cũng được ra mắt. Xe bay do nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Xpeng chế tạo đã thu hút sự quan tâm từ các đơn vị trưng bày đến từ châu Âu. Điều này gây tác động đáng kể đến các nhà cung cấp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và phần nào là cả Mỹ.

Đối với một số doanh nghiệp nước ngoài, sức mạnh sản xuất ngày càng tăng của Trung Quốc còn đi kèm với một thách thức khác: các rào cản trong việc cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa nước này. Ông Carlo D'Andrea, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc, chia sẻ rằng 54% các doanh nghiệp thành viên cho biết họ đã mất cơ hội kinh doanh do các rào cản tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, tại lễ khai mạc CIIE vào ngày 5/11, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường khẳng định nước này sẽ nhập khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ chất lượng hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc không đặt mục tiêu phải đạt thặng dư thương mại.

Số liệu hải quan công bố mới đây cho thấy kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong 10 năm nay tăng 23,6%, vượt xa tốc độ tăng trưởng xuất khẩu là 17,6%. Mặc dù vậy, thặng dư thương mại hàng hóa của nước này vẫn vượt mốc 1.000 tỷ USD, cao hơn khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.