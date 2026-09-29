Có cần bôi mỡ cho đầu cực ắc quy ô tô hay không?
Việc bôi mỡ điện môi lên các cực ắc quy ô tô không bắt buộc khi lắp mới nhưng giúp ngăn ngừa ăn mòn, kéo dài tuổi thọ ắc quy thêm 2-3 năm.
Khi lắp đặt ắc quy ô tô mới, không nhất thiết phải bôi mỡ lên các cực, tuy nhiên thao tác này có thể giúp chống oxy hóa và giữ kết nối chắc chắn hơn. Ắc quy mới thường không được bôi mỡ sẵn để tránh thu hút bụi bẩn, nên việc sử dụng mỡ điện môi một lớp mỏng là lựa chọn hợp lý để bảo vệ cực và đầu cáp.
Ắc quy mới thường không được bôi mỡ sẵn vì lớp mỡ có thể thu hút bụi bẩn, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. Do đó, người dùng nên tự bôi một lớp mỏng mỡ điện môi (dielectric grease) lên cả cực ắc quy và đầu cáp trước khi kết nối.
Quy trình lắp đặt chuẩn là kết nối cực dương trước rồi đến cực âm sau, nhằm đảm bảo an toàn và tránh chập mạch. Sau khi bôi mỡ, lớp màng bảo vệ sẽ giúp hạn chế oxy hóa và ăn mòn kim loại ở các điểm tiếp xúc.
Theo các chuyên gia, việc bôi mỡ điện môi có thể kéo dài tuổi thọ của ắc quy thêm từ 2 đến 3 năm, giảm thiểu các sự cố về điện do tiếp xúc kém hoặc ăn mòn đầu cực.
Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng loại mỡ chuyên dụng dành cho điện để tránh gây ảnh hưởng đến khả năng dẫn điện và không làm hỏng các bộ phận khác của hệ thống điện trên xe.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/co-can-boi-mo-cho-dau-cuc-ac-quy-o-to-hay-khong-post361859.html