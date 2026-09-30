Có cần bổ sung vitamin và khoáng chất để bảo vệ mắt?

Nhìn không rõ, phải nheo mắt để đọc thực đơn hay nhãn thực phẩm là những dấu hiệu quen thuộc khi thị lực bắt đầu suy giảm theo tuổi tác. Nhiều người băn khoăn liệu có loại vitamin hay khoáng chất nào giúp cải thiện thị lực hoặc ít nhất là ngăn mắt yếu đi nhanh hơn hay không.

Thực tế, không có một dưỡng chất đơn lẻ nào có thể trực tiếp cải thiện thị lực, nhưng một số vitamin và khoáng chất ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của mắt và khi cơ thể thiếu hụt các chất này, thị lực có thể bị ảnh hưởng theo.

1. Những vitamin và khoáng chất tốt cho thị lực

Một chế độ ăn lành mạnh thông thường đã cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt khỏe mạnh, nên không nhất thiết phải dùng thêm thực phẩm bổ sung trừ khi khẩu phần ăn thực sự thiếu hụt một số vitamin hoặc khoáng chất nhất định.

Không có một dưỡng chất đơn lẻ nào có thể trực tiếp cải thiện thị lực, nhưng một số vitamin và khoáng chất ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của mắt và khi cơ thể thiếu hụt các chất này, thị lực có thể bị ảnh hưởng theo. Nguồn ảnh minh hoạ Pexels.

Một số dưỡng chất khi được cung cấp đủ tốt cho mắt:

Vitamin A hỗ trợ hoạt động của các tế bào cảm thụ ánh sáng trong mắt, đồng thời cần thiết để duy trì giác mạc, lớp màng trong suốt phía trước nhãn cầu, luôn khỏe mạnh.

Lutein và zeaxanthin là hai dưỡng chất được ghi nhận có thể làm chậm tiến triển của thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, bệnh lý gây mờ vùng nhìn trung tâm ngay phía trước mắt.

Vitamin D hỗ trợ hệ miễn dịch, được ghi nhận có thể giúp giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của thoái hóa điểm vàng, đồng thời có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp, bệnh lý khiến thị lực suy giảm dần theo thời gian.

Với dầu cá, các nghiên cứu hiện vẫn chưa thống nhất về việc liệu bổ sung dầu cá đều đặn có thực sự giúp giảm triệu chứng khô mắt hay không.

2. Cách bổ sung dưỡng chất

Các vitamin và khoáng chất kể trên được cơ thể hấp thu tốt nhất khi đến từ thực phẩm tự nhiên hơn là từ viên uống bổ sung:

- Rau lá xanh đậm như cải xoăn, bông cải xanh cùng với bí đều là nguồn cung cấp lutein, zeaxanthin và vitamin A hàng đầu.

- Trái cây và rau củ nói chung là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Cá hồi và cá ngừ cung cấp acid béo omega-3.

Bên cạnh dinh dưỡng, một số thói quen khác cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe đôi mắt, bao gồm duy trì chế độ ăn cân bằng, vận động thể chất đều đặn, bảo vệ mắt khỏi tia cực tím bằng kính râm và mũ khi ra ngoài trời nắng, không hút thuốc lá, và ăn cá khoảng hai lần mỗi tuần.

Phần lớn chế độ ăn hằng ngày đã cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt khỏe mạnh. Trước khi dùng bất kỳ thực phẩm bổ sung nào cho mắt, nên tham khảo ý kiến bác sĩ đo khúc xạ hoặc bác sĩ nhãn khoa để xác định liệu việc bổ sung có thực sự cần thiết hay không, đồng thời kiểm tra xem có an toàn với tình trạng sức khỏe hiện tại và các thuốc đang sử dụng hay không.

Các vấn đề về thị lực tuy thường gắn liền với người lớn tuổi nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, nên việc khám mắt định kỳ hằng năm với bác sĩ đo khúc xạ, bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ, có ý nghĩa quan trọng để phát hiện sớm và điều trị kịp thời nếu có bất kỳ bệnh lý nào về mắt, thay vì chỉ trông chờ vào thực phẩm bổ sung.