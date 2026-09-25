Có biển cấm, ô tô vẫn đi thẳng qua nút giao Trung Thư

Sau gần 1 tuần áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn (phường Đại Mỗ, Hà Nội), một số ô tô vẫn đi thẳng từ đường Trung Thư sang Trung Văn trong giờ cao điểm, dù khu vực đã được lắp đặt biển báo cấm.

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội triển khai từ 7h ngày 19/9, ô tô từ đường Trung Thư không được đi thẳng sang Trung Văn trong các khung giờ cao điểm. Phương tiện phải rẽ phải vào đường Tố Hữu, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Tố Hữu để trở lại hướng Trung Văn.

Trong ảnh, tại nút giao có đèn tín hiệu giữa đường Trung Thư và Tố Hữu, lực lượng chức năng lắp đặt biển báo cấm ôtô đi thẳng trong giờ cao điểm.

Ghi nhận chiều 25/9, một số phương tiện vẫn di chuyển theo lộ trình cũ, đi thẳng qua nút giao. Việc chưa tuân thủ phương án mới được ghi nhận nhiều tài xế chưa nắm rõ hướng lưu thông đã được điều chỉnh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án trên được đưa ra sau khi cơ quan chức năng theo dõi thực tế, nhận thấy nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn thường xuyên xảy ra ùn ứ, mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Cùng với việc phân luồng, hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao được điều chỉnh chu kỳ, pha đèn; các nút lân cận trên trục Tố Hữu như Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu - Lê Văn Lương cũng được điều chỉnh để phù hợp với phương án mới.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với lực lượng CSGT nhắc nhở, kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm.

Ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc cấm ôtô đi thẳng từ đường Trung Thư trong giờ cao điểm nhằm phân luồng lại hướng phương tiện lưu thông, đồng thời giảm tải áp lực giao thông tại nút giao Trung Thư - Trung Văn - Tố Hữu.

Nhiều phương tiện xe máy di chuyển thuận lợi hơn.

Việc ô tô phải đi vòng qua đường Tố Hữu để quay đầu có thể làm gia tăng lưu lượng phương tiện trên tuyến, xuất hiện ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Sở Xây dựng cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình để có phương án điều chỉnh phù hợp.