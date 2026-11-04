'Cô bé ống nghiệm' đầu tiên của Việt Nam sinh con đầu lòng

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng hạnh phúc khi đỡ mổ cho chị Lưu Tuyết Trân "mẹ tròn con vuông". Ảnh: BVCC

Ngày 4/11, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đã trực tiếp thực hiện ca mổ sinh cho chị Lưu Tuyết Trân tại Bệnh viện Mỹ Đức (phường Tân Bình, TPHCM).

Gần 30 năm trước, chính bà cũng là người mổ sinh đón Tuyết Trân chào đời - 1 trong 3 em bé đầu tiên tại Việt Nam được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Video: GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng kể lại khoảnh khắc đón em bé Lưu Tuyết Trân chào đời cách đây gần 30 năm.

Người mẹ có con nhờ IVF đầu tiên tại Việt Nam nay lên chức bà ngoại

Có mặt trước phòng sinh để chờ đón cháu ngoại chào đời, bà Trần Thị Bạch Tuyết (quê Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũ) không giấu được niềm xúc động khi ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông. Em bé là bé trai, nặng 3.150 gram, khóc tốt, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh. Sức khỏe của mẹ bé sau ca mổ lấy thai cũng ổn định.

Khoảnh khắc ấy khiến bà Bạch Tuyết nhớ lại gần 30 năm trước, khi chính bà nằm trên bàn mổ và được GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng trực tiếp phẫu thuật lấy thai. Ngày ấy, con gái bà - Tuyết Trân - chào đời, đánh dấu một hành trình tìm con đầy gian nan nhưng cũng vô cùng kỳ diệu của gia đình.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và ekip thực hiện ca mổ cho chị Lưu Tuyết Trân tại Bệnh viện Mỹ Đức (phường Tân Bình, TPHCM). Ảnh: BVCC

Bà Bạch Tuyết kể: "Chuyện này tui nhớ như mới hôm qua. Hồi đó vợ chồng tui cưới nhau mấy năm mà không có con. Chồng hơn tui 15 tuổi nên ổng mong con dữ lắm. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, đi hết chỗ này tới chỗ kia mà hổng được. Tui còn bỏ luôn cái đại lý bán vỏ xe đang làm ăn khá ổn để dồn sức đi tìm con. Mà người ta cứ hỏi "sao chưa có con", nghe chạnh lòng lắm".

Bước ngoặt đến khi một người chị bên chồng biết BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ nên giới thiệu hai vợ chồng đến thăm khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bà bị tắc một bên vòi trứng nhưng vẫn còn cơ hội có con.

"Cô Phượng nói với tui là vẫn còn cơ hội. Chỉ mấy chữ "còn cơ hội" thôi mà tui nghe như người sắp chìm vớ được cái phao. Khoảng một tháng sau, bệnh viện gọi điện, báo tui lên đăng ký làm thụ tinh trong ống nghiệm", bà Bạch Tuyết nhớ lại.

Thời điểm đó, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là một kỹ thuật hoàn toàn mới tại Việt Nam. Bà Bạch Tuyết gần như chưa biết gì về phương pháp này. Bác sĩ giải thích rõ về quy trình, những khó khăn có thể gặp phải, việc chọc hút trứng có thể gây đau và đặc biệt là khả năng thành công chưa được bảo đảm. Vợ chồng bà là một trong những cặp đầu tiên đăng ký thực hiện kỹ thuật này.

"Tui cũng sợ, cũng lo nhiều lắm. Nhưng nghĩ mình mong con bao nhiêu năm rồi, giờ còn một cơ hội thì phải thử. Với lại, tui tin cô Phượng. Nhìn tâm huyết của cô và cách cô chăm sóc mình, tui cảm thấy rất yên tâm", bà kể.

Được lựa chọn tham gia chương trình, bà vừa mừng, vừa hồi hộp, thậm chí chưa dám tin đó là sự thật. May mắn thay, ngay lần thực hiện đầu tiên, bà đã đậu thai. Tin vui ấy khiến hai vợ chồng vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi.

Đến nay, bà vẫn luôn nhớ và biết ơn GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, bác sĩ Lan cùng toàn thể ê-kíp đã đồng hành với gia đình trong hành trình đặc biệt ấy.

"Nếu hồi đó không có các bác sĩ, các cô chú ở bệnh viện thì làm sao có con bé Trân hôm nay. Gần 30 năm trước, bác sĩ Phượng đón con Trân chào đời. Hôm nay, cô lại trực tiếp đón cháu ngoại của tui. Hồi đó, tui chỉ dám mơ có được một đứa con, đâu dám nghĩ đến ngày mình được làm bà ngoại", bà Bạch Tuyết xúc động nói.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đầy cảm xúc khi nhắc lại khoảnh khắc đón chào ca thụ tinh trong ống nghiệm cách đây gần 30 năm

Bà kể, Tuyết Trân mang thai tự nhiên. Khi con gái báo tin có em bé, bà vừa mừng đến muốn khóc, vừa hồi hộp, lo lắng. Những ký ức về quãng thời gian mang thai và sinh con gần 30 năm trước lại ùa về. Đến ngày con gái vào phòng sinh, bà càng xúc động hơn khi một lần nữa được gặp lại người bác sĩ đã gắn bó với hành trình làm mẹ của mình.

Chị Lưu Tuyết Trân - “cô bé đầu ống nghiệm” đầu tiên ở Việt Nam - sinh con đầu lòng. Ảnh: BVCC

Nghe tiếng khóc đầu tiên của cháu ngoại, mọi cảm xúc trong bà như vỡ òa. Dù thời gian trôi qua rất lâu, từ những ngày son trẻ mòn mỏi tìm con, khoảnh khắc đón con gái chào đời đến ngày được bế cháu ngoại trên tay, tất cả hiện về như mới hôm qua.

Bà Bạch Tuyết nghẹn ngào: "Tui không biết nói gì hơn, chỉ muốn cảm ơn cô Phượng. Cô đã giúp tui được làm mẹ, hôm nay lại đồng hành để tui được làm bà ngoại. Ơn này mẹ con tui sẽ nhớ hoài".

Người mở lối cho những ước mơ làm mẹ

Gần 30 năm trước, ngày 30/4/1998, 3 em bé thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) đầu tiên của Việt Nam lần lượt cất tiếng khóc chào đời tại TPHCM, gồm Mai Quốc Bảo, Phạm Tường Lan Thy và Lưu Tuyết Trân. Trong đó, Tuyết Trân chào đời lúc 9 giờ sáng, được chính GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng trực tiếp mổ sinh.

Là người tiên phong đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm về Việt Nam, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều gia đình hiếm muộn. Với bà, mỗi em bé chào đời không chỉ là thành quả của y học mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao của tấm lòng một người mẹ. Cuộc đời bà chính là minh chứng sống động cho tinh thần "Lương y như từ mẫu" và khát vọng bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và con gái - PGS Vương Thị Ngọc Lan cùng mẹ con sản phụ Lưu Tuyết Trân. Ảnh: BVCC

Nhớ lại ngày Tuyết Trân chào đời, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng vẫn không giấu được xúc động. Bà kể, ca sinh của Tuyết Trân diễn ra trong sự chứng kiến của nhiều đại diện lãnh đạo thành phố lúc bấy giờ như bà Phạm Phương Thảo, bà Hoàng Thị Khánh, bà Trương Xuân Liễu…

"Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người cha của Tuyết Trân - anh Lưu Tấn Trực. Khi lần đầu tiên nhìn thấy con gái, anh đã chắp tay xá lạy và nghẹn ngào thốt lên: 'Trời ơi, hơn 50 tuổi đầu tôi mới có được đứa con này'. Khoảnh khắc ấy khiến tất cả những người có mặt đều rưng rưng xúc động. Bản thân tôi cũng không cầm được nước mắt", GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhớ lại.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết thêm: "Thật kỳ diệu gần 30 năm sau, Tuyết Trân đã khôn lớn, xây dựng gia đình và mang thai hoàn toàn tự nhiên. Hôm nay, khi thai kỳ đã đủ ngày đủ tháng, nhìn em bé chào đời an toàn và khỏe mạnh qua chính đôi tay mình, tôi cảm thấy mừng khôn xiết. Đó như một sợi dây gắn kết thiêng liêng và diệu kỳ. Năm xưa tôi đỡ sinh cho Bạch Tuyết đón Tuyết Trân, hôm nay lại tiếp tục đỡ sinh cho Tuyết Trân đón thiên thần nhỏ thế hệ thứ hai. Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc!".

Những em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam gần 30 năm trước nay đã trưởng thành, xây dựng gia đình và sinh con khỏe mạnh như bao người khác. Với GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, đó có lẽ là phần thưởng ý nghĩa nhất sau một đời tận tụy theo đuổi hành trình mang đến cơ hội làm cha, làm mẹ và vun đắp hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn tại Việt Nam.