Tại vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện mùa 2", Đặng Tố Như, học sinh lớp 6/9, Trường THCS Lý Tự Trọng (Đồng Nai), cùng Trần Nguyễn Thảo Anh (Hà Tĩnh) giành danh hiệu Á quân. Cuộc thi do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, quy tụ 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Sân chơi dành cho thiếu nhi yêu thích kể chuyện và thuyết trình, tạo cơ hội để các em rèn luyện khả năng diễn đạt, tư duy độc lập, sự tự tin và lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Với chủ đề "La bàn dẫn sóng", Tố Như lựa chọn một vấn đề gần gũi với học sinh, đó là cách tiếp nhận thông tin và ứng xử trên không gian mạng. Theo em, chỉ với một chiếc điện thoại, trẻ em ngày nay có thể tiếp cận kho kiến thức rộng lớn, kết nối với thế giới và học hỏi nhiều điều mới. Tuy nhiên, đi cùng những cơ hội ấy là tin giả, bình luận ác ý, trào lưu thiếu lành mạnh và áp lực từ đám đông trên mạng xã hội.

Đặng Tố Như gây ấn tượng tại cuộc thi “Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện” mùa thứ hai

Từ hình ảnh một "đại dương" thông tin, Tố Như đặt câu hỏi về điều giúp mỗi người giữ được phương hướng giữa những luồng thông tin trái chiều. Em gọi đó là chiếc la bàn, được tạo nên từ bốn yếu tố gồm: tri thức và tư duy phản biện; lòng thấu cảm và sự tử tế; ý thức về cội nguồn, văn hóa dân tộc; trách nhiệm và chính kiến cá nhân.

Theo Tố Như, trước khi chia sẻ một thông tin, mỗi người cần đọc kỹ, kiểm chứng nguồn tin và suy nghĩ về giá trị của nó. Một bình luận trên mạng có thể khiến người khác vui vẻ nhưng cũng có thể gây tổn thương. Vì vậy, em tự nhắc mình không viết những lời ác ý, không chạy theo trào lưu độc hại và không thờ ơ khi chứng kiến bạn bè cùng trang lứa bị bắt nạt.

Đặng Tố Như trong phần trình bày câu chuyện với chủ đề “La bàn dẫn sóng”

Điều đáng chú ý là những quan điểm này không chỉ dừng lại trong bài thuyết trình. Tố Như cùng các bạn vận hành Fanpage "Chắp cánh ước mơ từ trang sách" để thực hiện video sách nói và đọc diễn cảm những câu chuyện mang giá trị nhân văn. Để có được mỗi sản phẩm, em dành thời gian luyện giọng, lựa chọn nội dung và chuẩn bị video, với mong muốn đưa những cuốn sách hay đến gần hơn với mọi người.

Đặc biệt, Tố Như cũng từng hiến tặng mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư với mong muốn món quà nhỏ có thể giúp người nhận thêm vui vẻ và tự tin. Bên cạnh đó, Tố Như còn tham gia hướng dẫn tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ, hỗ trợ các em luyện giao tiếp và xây dựng nội dung thuyết trình.

Cô học trò lớp 6 còn quan tâm đến các vấn đề môi trường và an toàn trên không gian mạng. Em từng tham gia cuộc thi "Gửi tương lai xanh 2050" với video thuyết trình về đa dạng sinh học, đồng thời đăng ký "Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em" với chủ đề "Xây dựng môi trường số an toàn - thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai". Qua đó, Tố Như mong muốn có cơ hội nói lên những vấn đề trẻ em quan tâm và đóng góp ý kiến xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Tố Như từng giành giải Ba cuộc thi thuyết trình “Biên Hòa - Thành phố mến yêu” năm 2023. Năm 2025, em đạt giải Nhì "Olympic tiếng Anh thành phố Biên Hòa", giải Ba "Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc" và lọt Top 5 hội thi trắc nghiệm trực tuyến “Nhà sử học nhỏ tuổi” cấp tỉnh. Năm 2026, em tiếp tục giành giải Nhì "Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc" và giải Nhất cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh". Ở môn cờ vua, năm 2024, Tố Như giành Huy chương Đồng cá nhân nữ tại thành phố Biên Hòa, Huy chương Bạc cá nhân nữ và Huy chương Vàng đồng đội cấp tỉnh. Năm 2026, em đạt Huy chương Vàng cờ vua nữ cấp phường. Trong năm học 2024-2025, Tố Như đảm nhiệm vai trò Liên đội trưởng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, thể thao và giao lưu thiếu nhi.

Khép lại phần thi tại "Oanh Vàng kể chuyện mùa 2", Tố Như sử dụng tiếng Anh để chia sẻ lời hứa tiếp tục học hỏi, suy nghĩ độc lập và dùng tiếng nói của mình góp phần xây dựng một thế giới tôn trọng, lành mạnh, giàu lòng nhân ái. Em cũng gửi gắm thông điệp rằng người trẻ cần vững vàng về tư duy và có trách nhiệm với những điều mình nói, mình làm.

Danh hiệu Á quân "Oanh Vàng kể chuyện mùa 2" là một dấu mốc đáng nhớ đối với cô học trò lớp 6. Qua những hoạt động đang theo đuổi, Tố Như cho thấy em không chỉ muốn rèn luyện khả năng nói trước đám đông mà còn mong muốn sử dụng kiến thức, kỹ năng và tiếng nói của mình để chia sẻ những điều có ích với cộng đồng.