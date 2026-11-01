Tác giả: Cha Michael Collins, Alexandra Black, Thomas Cussans, John Farndon, Philip Parker

Những cuốn sách thay đổi lịch sử

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Cô bé khiến Lewis Carroll viết nên 'Alice ở xứ sở diệu kỳ'

Từ lời kể trong một chuyến đi thuyền, Lewis Carroll viết câu chuyện tặng Alice Liddell, trước khi phát triển nó thành tác phẩm thiếu nhi kinh điển.

Alice ở xứ sở diệu kỳ. Ảnh: Walt Disney.

Alice ở xứ sở diệu kỳ

1865 ◼ Sách in ◼ 18,1 × 12,1 cm ◼ 192 Trang ◼ Anh

Lewis Carroll

Alice ở xứ sở diệu kỳ của Lewis Carroll là một trong những cuốn sách thiếu nhi được yêu thích nhất từng thấy, và được xem như tác phẩm nền tảng của dòng văn học bất hợp lý. Trong bản in đầu, câu chuyện thần tiên này được minh họa một cách hoàn hảo qua những bức vẽ tinh tế bằng bút mực của họa sĩ John Tenniel.

Vô số họa sĩ sau này đã cố khắc họa lại câu chuyện của Alice, nhưng không ai có thể đạt đến mức độ nắm bắt được cả trí tưởng tượng lẫn lòng yêu mến của công chúng như trong những bức minh họa của ấn bản đầu tiên.

Ban đầu Carroll nghĩ ra câu chuyện cô bé Alice rơi xuống hang thỏ vào mùa hè năm 1862. Trước đó ông đã trở thành bạn của những cô con gái viên hiệu trưởng trường Christ Church thuộc Đại học Oxford, nơi Carroll tùng sự, và trong một chuyến chơi thuyền, ông đã làm họ say sưa với câu chuyện của mình.

Cô bé Alice Liddell mê thích nó đến nỗi nài nỉ ông viết ra. Mất một năm để ông viết lại nó bằng nét chữ nhỏ mà ngay ngắn, minh họa bằng 37 bức do chính tay ông vẽ. Sau cùng Alice Liddell nhận được cuốn sách 90 trang vào tháng 11/1864, với lời đề tặng “em bé thân yêu, kỷ niệm một ngày hè”.

Bản thảo cá nhân viết tay có minh họa này, với tựa đề “Cuộc phiêu lưu dưới lòng đất của Alice”, ngày nay là một trong những báu vật quý giá nhất của Thư viện Anh. Những người bạn được xem bản thảo thúc giục Carroll xuất bản nó, và ông đã đồng ý, mở rộng câu chuyện, thêm vào những chuyện đùa, và đặt lại tiêu đề là Alice ở xứ sở diệu kỳ. Ông đã chọn họa sĩ John Tenniel của tạp chí Punch để minh họa cho sách.

Ban đầu Tenniel được Carroll đưa ra chỉ dẫn chính xác cùng với phác họa để vẽ theo, nhưng sau cùng những minh họa của ông vừa nắm bắt được một cách thuần thục nét thần tiên trong câu chuyện của Carroll, vừa thể hiện được phong cách riêng độc đáo của ông. Kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 1865, Alice ở xứ sở diệu kỳ chưa bao giờ tuyệt bản, và cuốn sách thiếu nhi bất hủ này vẫn được yêu thích cho đến ngày nay.

Lewis Carroll cùng các con của người bạn, nhà văn George MacDonald, những năm 1860. Nguồn ảnh: newstatesman.

Lewis carroll

1832-1898

Lewis Carroll là bút danh của nhà toán học, nhà văn Anh Charles Lutwidge Dodgson, người nổi tiếng nhờ loạt truyện Alice.

Là con cả trong 11 người con, Carroll sinh ra ở Cheshire nhưng sống quãng đời niên thiếu ở North Yorkshire - ông thường bày ra các trò chơi và kể chuyện để giúp các em mình tiêu khiển.

Là một nhà toán học xuất sắc, ông trở thành giảng viên toán tại trường Christ Church, Oxford, cũng là nơi ông viết những cuốn sách thiếu nhi đem lại cho ông danh tiếng: Alice ở xứ sở diệu kỳ và hậu truyện Alice ở xứ sở trong gương, cả hai đều cho thấy tình yêu ông dành cho những trò đố chữ và logic.

Ông được phong làm trợ tế năm 1861, nhưng không bao giờ trở thành tu sĩ. Ông còn là một nhiếp ảnh gia có tài. Sự nổi tiếng của loạt truyện Alice đem lại cho Carroll danh vọng và tiền tài, dẫu rằng những sáng tác về sau của ông kém thành công hơn. Ông qua đời năm 1898 vì viêm phổi.

Cha Michael Collins, Alexandra Black, Thomas Cussans, John Farndon, Philip Parker