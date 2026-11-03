Cô bé 'hạt tiêu' và hành trình lớn lên từ những bữa ăn yêu thương

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Thảo Hiền – Lớp 3A4, Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, tại hạng mục “Viết về Trường học Hạnh phúc” trong Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”.

Qua câu chuyện hồn nhiên về hành trình cải thiện thể trạng của bản thân, em kể về niềm vui từ những khay cơm đủ chất, những lời động viên ân cần của cô giáo và sự thay đổi tích cực qua từng năm học.

Em là Nguyễn Thảo Hiền – cô bé còi, được mọi người mến tặng biệt danh "bé hạt tiêu". Để cải thiện thể trạng của bản thân, em đã hứa với bố mẹ sẽ cố gắng ăn tất cả các món trong suất ăn tại trường, bổ sung nhiều rau xanh và uống đủ nước. Mục tiêu là mỗi năm học em sẽ tăng thêm 1 ki-lô-gam.

Thật tuyệt vời là em được học tại trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng - một ngôi trường vô cùng rộng rãi, khang trang và sạch đẹp nằm ở phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Dưới mái trường rợp bóng cây xanh ấy, em không chỉ được các thầy cô chăm sóc chu đáo từ những bữa ăn đến giấc ngủ trưa.

Đối với em, bữa ăn trưa tại trường luôn thú vị và ngập tràn màu sắc. Khi tiếng chuông "Reng... reng..." vang lên, kết thúc tiết học cuối cùng, em luôn háo hức đoán xem những món ăn gì sẽ được "thiết đãi". Rồi những tiếng "Oa... oa..." liên tục vang lên khi cô giáo mở nắp từng khay đựng thức ăn. Bạn thì reo lên vui vì gặp món khoái khẩu, bạn thì tò mò khi gặp món lạ miệng, bạn lại tiu nghỉu vì chưa có món ăn yêu thích. Cô giáo chủ nhiệm thì luôn động viên chúng em:

– "Các con hãy cố gắng ăn thêm một chút thịt nào!"

“Cà rốt giúp sáng mắt, con hãy ăn nhiều hơn nhé!” Thi thoảng cô lại dịu dàng nhắc nhở: “Đừng lãng phí thức ăn như vậy nhé. Cô sẽ buồn lắm đấy!” Chính vì vậy, mặc dù nhai chậm nhưng em không bỏ bất kỳ món ăn nào.

Để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh, thực đơn của nhà trường luôn gồm 3 nhóm chính: tinh bột, đạm và chất xơ. Mỗi suất ăn của học sinh thường đầy đủ các món chính, món phụ, canh và món tráng miệng. Đối với em, mỗi khay ăn như một bàn cờ nhiều màu sắc. Mỗi ô đựng một màu rất đẹp mắt. Màu xanh của rau củ, màu vàng ươm của thịt, tôm, màu trắng của cơm, thêm màu đỏ của cà chua sốt và không thể thiếu, màu tự nhiên của: dưa hấu, chuối, táo.

Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng bổ sung dinh dưỡng cho chúng em vào bữa xế. Thực đơn đa dạng, phù hợp với nhiều bạn. Em rất thích su kem, caramen, chè đậu đỏ, sữa tươi. Mỗi ngày đến trường, được thưởng thức những bữa ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt với đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh em thấy thật hạnh phúc!

Hai năm học trôi qua thật nhanh, em đã trở thành học sinh lớp 3 rồi. Thật tuyệt vời là em đã giữ đúng lời hứa với bố mẹ, số cân nặng của em đã tăng lên. So với năm lớp Một, số đo chiều cao cũng tỷ lệ thuận. Mặc dù chưa đạt đến chỉ số lý tưởng theo độ tuổi nhưng bố mẹ em đã rất vui và tự hào vì những cố gắng, nỗ lực của em.

Qua câu chuyện của bản thân, em nhận rõ rằng: việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn là rất cần thiết và quan trọng. Vì việc ăn đúng và đủ chất đến việc duy trì thói quen ăn - ngủ - vận động hợp lý em mới có đủ điều kiện để phát triển thể chất, có sức khỏe tốt để vui chơi và học tập.

Để có được điều đó đòi hỏi sự quan tâm không chỉ từ gia đình mà dinh dưỡng đến từ suất ăn bán trú đa dạng tại trường đã góp phần kích thích nhu cầu vị giác, cải thiện thể lực của mỗi học sinh.

Mỗi ngày đến trường là một ngày tuyệt vời. Mỗi bữa ăn tại trường là mỗi giờ hạnh phúc. Em mong niềm hạnh phúc ấy sẽ tiếp tục được nối dài và lan tỏa đến nhiều bạn nhỏ xung quanh em. Đặc biệt là những bạn học sinh ở vùng khó khăn còn thiếu thốn. Bữa cơm tại trường của các bạn sẽ không còn mì tôm, đồ luộc mà sẽ có thêm thật nhiều màu sắc. Đó là màu sắc của dinh dưỡng. Màu sắc của tình yêu và niềm hạnh phúc.

“Ăn ngon – Khỏe mạnh

Đến trường vui ca”

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc