Cô bé Hà Tĩnh giành Á quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2

Ngày 15/11, vòng Chung kết cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc "Oanh Vàng kể chuyện" mùa 2 do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức đã diễn ra tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội), với sự tranh tài của 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chương trình nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt có năng khiếu diễn thuyết, kể chuyện, dẫn chương trình; đồng thời tạo môi trường để các em rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và cách thể hiện quan điểm cá nhân.

Chung kết cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc "Oanh Vàng kể chuyện" mùa 2.

Tiếp nối mùa đầu tiên, Oanh Vàng kể chuyện mùa 2 được triển khai qua các vòng Khởi âm, Cất tiếng và Bứt phá trước khi chọn ra 22 thí sinh vào Chung kết. Ở chặng cuối, mỗi thí sinh phải trải qua 2 phần thi: Thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với Hội đồng Giám khảo. Các em không chỉ được đánh giá về khả năng diễn đạt, làm chủ sân khấu mà còn phải thể hiện chiều sâu nội dung, tư duy độc lập, khả năng lập luận và phản ứng trước những câu hỏi.

Hội đồng Giám khảo vòng Chung kết gồm PGS.TS, nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội (Trưởng ban); Thạc sĩ, đạo diễn Nguyễn Thị Như Quỳnh; diễn viên, giảng viên Minh Trà và nhà báo Nguyễn Chi.

Với chủ đề La bàn dẫn sóng, cuộc thi đặt ra vấn đề gần gũi với đời sống của trẻ em hiện nay: Làm thế nào để tiếp nhận thông tin, lựa chọn nội dung và giữ được chính kiến giữa dòng chảy liên tục của mạng xã hội. Nếu “sóng” tượng trưng cho những thông tin, xu hướng và tác động từ thế giới xung quanh thì “la bàn” là hình ảnh về tri thức, tư duy phản biện và khả năng tự định hướng của mỗi người.

Tại cuộc thi, Trần Nguyễn Thảo Anh, học sinh lớp 6H, Trường Tiểu học và THCS Mai Hoa, phân hiệu 2, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh, đã chọn cách tiếp cận chủ đề này bằng một câu chuyện có hình thức khá thú vị.

Trần Nguyễn Thảo Anh, học sinh lớp 6 đến từ Hà Tĩnh.

Cô bé làm hướng dẫn viên trên không gian mạng

Trong phần thi của mình, Thảo Anh hóa thân thành một hướng dẫn viên, đưa khán giả tham gia chuyến tham quan đặc biệt đến một địa điểm không có bản đồ, không có biển chỉ đường nhưng lại có hàng triệu con đường khác nhau. Đó chính là không gian mạng.

Mở đầu bằng những lời chào bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan…, cô bé nhanh chóng tạo không khí sôi nổi. Thảo Anh di chuyển linh hoạt, kết hợp lời nói với cử chỉ và biểu cảm, tạo cảm giác như đang thực sự dẫn một đoàn khách tham quan.

Bằng cách dẫn chuyện dí dỏm, em giới thiệu những điều thú vị trên không gian mạng, từ video vui, tin tức mới đến những nội dung có thể giúp người dùng tìm thấy người cùng sở thích. Nhưng bên cạnh đó, Thảo Anh cũng nhắc đến những mặt trái như việc bị cuốn theo các video liên tiếp, tin vào thông tin chưa được kiểm chứng hoặc vô tình chia sẻ nội dung sai lệch cho người khác.

Trần Nguyễn Thảo Anh tự tin trên sân khấu.

Những ví dụ em đưa ra khá gần gũi với học sinh. Chẳng hạn, khi xem một video ngắn, người dùng thường tự nhủ chỉ xem thêm một cái nữa, nhưng rồi thời gian trôi qua lúc nào không hay. Hay tình huống một bạn xem được thông tin ngày mai được nghỉ học và muốn chia sẻ ngay với cả lớp mà chưa tìm hiểu xem thông tin đó có chính xác hay không.

Phần thuyết trình của Thảo Anh có sự đan xen những cách nói mang âm hưởng địa phương, tạo nét tự nhiên và gần gũi. Cô bé cũng biết đặt câu hỏi, tạo tương tác với khán giả và thay đổi nhịp điệu khi chuyển từ những tình huống vui vẻ sang nội dung cần suy ngẫm.

Điểm đáng chú ý trong bài nói là Thảo Anh không chỉ khuyên mọi người cần kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng mà còn đề cập đến trách nhiệm khi chia sẻ. Theo em, một thông tin sai nếu được lan truyền có thể khiến nhiều người khác hiểu nhầm và đưa ra lựa chọn không đúng.

Ở phần giao lưu với Ban Giám khảo, diễn viên Minh Trà đặt câu hỏi về tình huống Thảo Anh vô tình chia sẻ một sản phẩm không tốt cho sức khỏe, khiến bạn bè tin tưởng và mua theo; nếu điều đó xảy ra, em sẽ làm gì để trở thành một hướng dẫn viên có trách nhiệm?

Thảo Anh (thứ hai từ phải sang) giành Á quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2.

Thảo Anh trả lời rằng em sẽ xóa bài đăng để không có thêm người bị ảnh hưởng. Với những người bạn đã mua hoặc đang có ý định mua sản phẩm, em sẽ chủ động nhắn tin khuyên các bạn dừng lại, đồng thời giải thích rằng sản phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô bé kết lại bằng một câu trả lời ngắn gọn: “Con nghĩ một hướng dẫn viên có trách nhiệm là một người biết sửa sai”.

Câu trả lời cho thấy Thảo Anh hiểu rằng trách nhiệm không chỉ nằm ở việc đưa ra thông tin đúng mà còn ở thái độ đối diện với sai sót của chính mình. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong bài thuyết trình mà em muốn gửi đến khán giả.

Với Thảo Anh, danh hiệu Á quân là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực tại cuộc thi, đồng thời là một trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi học trò. Qua phần thi của mình, cô bé đã thể hiện được sự tự tin, khả năng kể chuyện và cách nhìn nhận một vấn đề đang hiện diện trong đời sống hằng ngày của trẻ em.