Cô bé Cà Mau bán xôi phụ mẹ lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp thế giới

Bên cạnh những cái tên như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoàng Hà, Kỳ Duyên..., Phương Anh Đào (tên thật Đào Phương Anh Đào, sinh năm 1992, quê Cà Mau) mới đây được đề cử trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Với đường nét hài hòa, vẻ đẹp tự nhiên cùng phong thái phù hợp với màn ảnh, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Việc xuất hiện trong danh sách đề cử cũng góp phần đưa tên tuổi Phương Anh Đào đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Phương Anh Đào từng được nhiều khán giả nhận xét có lợi thế về mặt mộc. Trong nhiều hình ảnh đời thường và hậu trường phim, nữ diễn viên thường xuất hiện với lối trang điểm nhẹ, làm nổi bật những đường nét tự nhiên.

Nhan sắc của Phương Anh Đào cũng nhiều lần nhận được lời khen từ đồng nghiệp. Trấn Thành từng nhận xét cô có ngoại hình nổi bật ngay từ lần đầu gặp gỡ. Một số nghệ sĩ như Hurrykyng, Cris Phan, Lâm Vỹ Dạ cũng từng dành những lời tích cực cho nữ diễn viên.

Từ diễn viên truyền hình đến gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt

Phương Anh Đào trong phim Mai.

Bên cạnh ngoại hình, Phương Anh Đào gây chú ý nhờ quá trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều năm. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2008 với phim truyền hình Dòng Sông Định Mệnh, sau đó góp mặt trong một số dự án như Kim Chi Cà Pháo, Thủy Cơ, Sếp Ơi Anh Yêu Em, Bếp Trưởng Tới...

Tuy nhiên, dấu ấn rõ nét nhất trong sự nghiệp của Phương Anh Đào đến từ lĩnh vực điện ảnh. Nữ diễn viên tạo được bước tiến đáng kể với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.

Sau đó, Phương Anh Đào tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh với các dạng vai và màu sắc tâm lý khác nhau, trong đó có Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình và Tro Tàn Rực Rỡ.

Phương Anh Đào trong phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. (Ảnh: NSX).

Cột mốc lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên đến khi cô đảm nhận vai chính trong Mai của Trấn Thành. Trong phim, Phương Anh Đào vào vai một phụ nữ làm nghề massage, có số phận nhiều biến cố và chịu không ít tổn thương.

Vai diễn giúp cô có thêm cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Mai đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng, đồng thời mang về cho Phương Anh Đào giải Cánh Diều Vàng.

Sau thành công của Mai, nữ diễn viên tiếp tục tham gia Báu Vật Trời Cho, nối dài danh sách các dự án điện ảnh đáng chú ý trong sự nghiệp.

Ít người biết, trước khi có vị trí trong làng điện ảnh Việt, Phương Anh Đào từng trải qua tuổi thơ với nhiều khó khăn. Cô từng bán xôi tại chợ để phụ giúp gia đình.

Từ xuất phát điểm đó, nữ diễn viên từng bước theo đuổi nghệ thuật và xây dựng sự nghiệp bằng các vai diễn trên màn ảnh. Ở tuổi ngoài 30, Phương Anh Đào hiện được biết đến không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi những dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh.

Thời gian tới, cô dự kiến tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với dự án Ngày Con Còn Mẹ.

Danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler là một trong những hoạt động thường niên thu hút sự quan tâm của công chúng. Việc Phương Anh Đào góp mặt trong danh sách đề cử năm 2026 tiếp tục là thông tin đáng chú ý đối với người hâm mộ nữ diễn viên.