Cô bé 5 tuổi từng được bạn thân của mẹ trông nom, 15 năm sau mối quan hệ của 2 người gây sửng sốt

Theo South China Morning Post (SCMP), câu chuyện được giới thiệu trong chương trình truyền hình Nhật Bản Newlyweds, Please Come In phát sóng ngày 19/10/2025. Nhân vật chính là Mizuki, 53 tuổi, chủ một quán bar tại tỉnh Kagawa và Megumi, người vợ kém ông 30 tuổi.

Điều đặc biệt là Mizuki vốn có mối quan hệ thân thiết với mẹ của Megumi. Hai người quen nhau từ khi còn trẻ, thường xuyên qua lại và hỗ trợ công việc của nhau. Thậm chí, nhiều năm trước, người mẹ từng nhờ Mizuki trông nom con gái khi cô bé mới 5 tuổi.

Thời điểm đó, người đàn ông chỉ xem Megumi là con gái của bạn mình. Ông từng đưa cô bé đến khu vui chơi trong lúc mẹ bận công việc, không nghĩ rằng nhiều năm sau, hai người sẽ gặp lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Mizuki và Megumi xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Cuộc hôn nhân của họ đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh: QQ.com

Năm 2022, Megumi bắt đầu phụ giúp công việc tại quán ăn của mẹ. Mizuki vẫn thường xuyên ghé qua trò chuyện, ăn uống cùng hai mẹ con. Nhờ vậy, hai người có cơ hội tiếp xúc trở lại sau khoảng 15 năm xa cách.

Bước ngoặt xảy ra khi cả ba dự định cùng đi xem phim nhưng mẹ Megumi ngủ quên. Cuối cùng, Mizuki và cô đi riêng, sau đó cùng dùng bữa. Buổi đi chơi này trở thành lần hẹn hò đầu tiên của họ.

Megumi kể rằng, trong buổi gặp hôm đó, Mizuki vốn hoạt bát lại trở nên im lặng khi ăn. Hình ảnh người đàn ông có vẻ ngoài trầm tính khiến cô cảm thấy đáng yêu. Sau đó, cô thường xuyên chủ động rủ ông đi ăn.

Ban đầu, Megumi nghĩ tình cảm của mình chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho một người lớn tuổi. Tuy nhiên, khi nhận ra bản thân khó chịu và ghen tuông lúc thấy Mizuki trò chuyện với những phụ nữ khác, cô hiểu rằng mình đã nảy sinh tình cảm.

Megumi sau đó chủ động bày tỏ. Hai người bắt đầu hẹn hò, nhưng chuyện tình này không nhận được sự đồng tình dễ dàng từ gia đình.

Cặp đôi xuất hiện trên chương trình truyền hình cùng những người dẫn chương trình. Mẹ của Megumi cũng có mặt trong khán phòng. Ảnh: QQ.com

Khi biết con gái và người bạn lâu năm của mình đang yêu nhau, mẹ Megumi vô cùng bất ngờ, thậm chí thất vọng. Bà đồng ý để hai người tiếp tục tìm hiểu nhưng kiên quyết phản đối chuyện kết hôn.

Dù vậy, sau khoảng một năm hẹn hò, Mizuki quyết định cầu hôn. Ông cho biết bản thân quá yêu Megumi nên không muốn chờ đợi thêm. Đến tháng 1/2025, cả hai âm thầm đăng ký kết hôn mà không thông báo trước với mẹ cô.

Quyết định này khiến người mẹ càng khó xử. Trong chương trình truyền hình, Mizuki đã viết thư gửi đến người bạn cũ, nay trở thành mẹ vợ của mình, để xin lỗi vì không cân nhắc cảm xúc của bà trước khi kết hôn.

Ông thừa nhận nếu bản thân ở vị trí người cha, có lẽ cũng khó chấp nhận chuyện tương tự. Mizuki đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì dù từng phản đối, người mẹ cuối cùng vẫn dần chấp nhận và ủng hộ cuộc hôn nhân của hai người.

Ban đầu, mẹ của Megumi (bên trái) rất sốc khi biết về mối quan hệ này, nhưng sau đó bà đã dần chấp nhận. Ảnh: QQ.com

Sau khi nghe bức thư, mẹ Megumi mỉm cười và nói rằng chỉ cần thấy hai người yêu nhau là đủ. Phản ứng này phần nào cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của bà sau những bất ngờ ban đầu.

Hiện tại, Mizuki và Megumi duy trì một thói quen nhỏ trong cuộc sống hôn nhân: Mỗi tối trước khi đi ngủ, người chồng đều nói với vợ một điều ông yêu thích ở cô trong ngày hôm đó.

Megumi và Mizuki thư giãn tại nhà. Cuộc hôn nhân của họ nhìn chung đã nhận được sự chấp nhận từ cộng đồng mạng.Ảnh: QQ.com

Câu chuyện sau khi phát sóng đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người đồng cảm với tâm trạng của người mẹ khi vừa phải đối diện với sự thay đổi trong tình bạn lâu năm, vừa chứng kiến con gái kết hôn với người bạn của mình. Trong khi đó, những ý kiến khác cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm và sự lựa chọn của hai người trưởng thành.