Cô bé 13 tuổi đạp xe 15km đi học hát, giành vé Vàng cuộc thi âm nhạc toàn quốc

Đỗ Thị Minh Khuê sinh ngày 9/7/2013, hiện là học sinh lớp 8A1, Trường TH&THCS Nguyễn Mộng Tuân (Thanh Hóa), có nghệ danh là Stella Minh Khuê. Từ nhỏ, em bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc.

Minh Khuê có khả năng ghi nhớ giai điệu nhanh, yêu thích ca hát, nhảy múa và khá tự tin khi đứng trước đám đông. Nhận thấy năng khiếu của con, gia đình tạo điều kiện để em tham gia các lớp học thanh nhạc.

Minh Khuê giành vé vàng vào chung kết cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, lớp học cách nhà khá xa. Thời gian đầu, bố đưa đón Minh Khuê để em làm quen với việc đi lại. Sau đó, khi đã quen với việc đi lại, cô bé bắt đầu đạp xe khoảng 15km mỗi ngày đến lớp thanh nhạc sau giờ học văn hóa. Với cô học trò nhỏ, quãng đường ấy không chỉ là hành trình đến lớp mà còn là một phần trong nỗ lực theo đuổi ước mơ âm nhạc.

Minh Khuê sở hữu chất giọng trong trẻo, cao, rõ lời và phong cách biểu diễn tự nhiên. Thay vì cố xây dựng hình ảnh trưởng thành, em lựa chọn cách thể hiện phù hợp với lứa tuổi.

Là thành viên Đội nghệ thuật Thỏ Trắng - Cung Văn hóa Thiếu nhi Thanh Hóa, Minh Khuê có cơ hội biểu diễn tại nhiều chương trình văn hóa, chính trị của địa phương.

Em từng tham gia các chương trình nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Không chỉ hoạt động tại địa phương, cô bé còn thử sức ở nhiều sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên cả nước, trong đó có Liên hoan Nghệ thuật Thiếu nhi Toàn quốc 2025 tại Hà Nội và Festival Thiếu nhi Toàn quốc 2026 tại Đà Lạt.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là dịp để Minh Khuê tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng làm chủ sân khấu và bản lĩnh biểu diễn trước khán giả.

Minh Khuê.

Mới đây, vượt qua hàng trăm thí sinh ở hai vòng tuyển chọn, Minh Khuê trở thành một trong ba thí sinh nhận “Vé Vàng” cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu niên Sơn ca vàng - thế hệ mới 2026, qua đó giành quyền vào thẳng vòng Chung kết dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12.

Bên cạnh ca hát, Minh Khuê còn thử sức với sáng tác. Ca khúc đầu tay Ngày mai trong mắt em được cô bé xây dựng từ những hình ảnh gần gũi như nắng ban mai, trang sách, chồi non và cánh chim.

Thông qua bài hát, Minh Khuê muốn gửi gắm thông điệp về niềm tin, lòng nhân ái và hy vọng vào tương lai. Với em, dù cuộc sống có những khó khăn, mỗi người vẫn cần giữ tinh thần lạc quan và kiên trì với mục tiêu đã lựa chọn.