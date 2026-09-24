Cơ bắp nào mạnh nhất trong cơ thể người?

Khi cắn vào một quả táo giòn, cơ hàm co lại để tạo lực giúp răng nghiền nát thức ăn. Khi leo cầu thang, cơ mông lớn đẩy cơ thể lên phía trên, chống lại trọng lực. Trong khi đó, trái tim vẫn không ngừng co bóp để đưa máu đi khắp cơ thể. Vậy cơ nào thực sự mạnh nhất trong cơ thể người?

Mỗi nhóm cơ lại mạnh ở những khía cạnh khác nhau. (Ảnh: Getty Images)

Câu trả lời không đơn giản, bởi "sức mạnh" có thể được đánh giá theo nhiều cách khác nhau.

Sarah Gilliland, giáo sư lâm sàng tại khoa Khoa học phục hồi chức năng thuộc Trường Y Đại học Tufts, cho biết sức mạnh cơ bắp có thể được xem xét dựa trên tổng mô-men xoắn hoặc lực mà cơ tạo ra, hoặc dựa trên lượng lực tạo ra so với khối lượng và thể tích của chính cơ đó.

Điều này có nghĩa một cơ bắp lớn có thể tạo ra lực tổng thể rất lớn, nhưng một cơ nhỏ hơn lại có thể vượt trội nếu tính theo sức mạnh tương đối so với kích thước.

Dominic D'Agostino, phó giáo sư và nhà sinh lý học tại Trường Y khoa Morsani thuộc Đại học Nam Florida, cho biết các nhà khoa học thường định nghĩa sức mạnh cơ bắp là lực tối đa mà một cơ hoặc nhóm cơ có thể tạo ra.

Trong thực tế, sức mạnh có thể được đánh giá bằng mức tạ nặng nhất một người có thể nâng trong một lần, hoặc bằng lực và mô-men xoắn cực đại được ghi nhận trên các thiết bị đo trong phòng thí nghiệm. Một cách tiếp cận khác là xem xét sức bền, tức khả năng duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không bị mỏi.

Cơ mông lớn thuộc nhóm tạo lực mạnh nhất

Nếu xét về sức mạnh tuyệt đối, cơ mông lớn là một trong những ứng viên hàng đầu.

Đây là cơ lớn nhất cơ thể xét theo khối lượng và có chức năng chính là duỗi khớp hông. Nhờ đó, cơ mông lớn có thể tạo ra lượng mô-men xoắn đủ lớn để nâng đỡ và di chuyển toàn bộ cơ thể trong nhiều hoạt động quen thuộc như đứng lên khỏi ghế, leo cầu thang hoặc chạy.

Theo D'Agostino, kích thước lớn cùng mật độ cao của các sợi cơ co nhanh giúp cơ mông lớn tạo ra lực rất mạnh.

Cơ tứ đầu đùi cũng nằm trong nhóm những cơ có khả năng tạo mô-men xoắn lớn. Đây là nhóm gồm bốn cơ nằm ở phía trước đùi, có nhiệm vụ chính là duỗi đầu gối.

Vì cơ tứ đầu đùi hoạt động như một nhóm nên rất khó xác định chính xác sức mạnh của từng cơ riêng lẻ. Cơ dép, nằm ở bắp chân, cũng là một ứng viên đáng chú ý về khả năng tạo lực.

"Cơ tứ đầu và cơ dép cùng nhau giúp bạn nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể, thậm chí hơn, trong những chuyển động như đứng, chạy hoặc nhảy", D'Agostino nói.

Cơ nhỏ nhưng có thể tạo lực rất lớn

Nếu không xét tổng lực mà tính theo sức mạnh tương đối với kích thước, cơ cắn, hay cơ masseter, lại trở thành một ứng viên nổi bật.

Cơ này nằm ở vùng hàm và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nhai. Dù có kích thước khá nhỏ, nó chứa nhiều sợi cơ và có góc bám gần 90 độ vào hàm. Theo Gilliland, đặc điểm cấu tạo này giúp cơ cắn tạo ra mô-men xoắn rất lớn so với kích thước của nó.

Nói cách khác, một cơ không nhất thiết phải lớn mới có thể tạo ra lực đáng kể. Cách cơ bám vào xương, cấu trúc sợi cơ và cơ chế hoạt động cũng quyết định đáng kể khả năng tạo lực.

Trái tim lại nổi bật về sức bền

Sức mạnh cơ bắp không chỉ nằm ở khả năng tạo ra lực lớn trong một thời điểm. Nếu xét về khả năng chống mệt mỏi và duy trì hoạt động trong suốt cuộc đời, trái tim lại là một trong những cơ quan đáng chú ý nhất.

Tim co bóp liên tục, khoảng 100.000 lần mỗi ngày và bơm khoảng 2.500 gallon, tương đương 9.500 lít máu mỗi ngày.

Lưỡi cũng hoạt động gần như không ngừng nghỉ. Nó giúp trộn thức ăn, định hình lời nói và đưa nước bọt xuống cổ họng, kể cả trong lúc ngủ.

Các cơ kiểm soát chuyển động của mắt cũng phải làm việc liên tục. Chỉ trong một giờ đọc, mắt có thể thực hiện tới 10.000 chuyển động phối hợp.

Những ví dụ này cho thấy, không có một nhóm cơ duy nhất có thể được gọi là "mạnh nhất" trong mọi hoàn cảnh. "Mỗi nhóm cơ lại mạnh ở những khía cạnh khác nhau", theo D'Agostino.

Vì vậy, cơ nào mạnh nhất còn phụ thuộc vào tiêu chí được sử dụng: tổng lực tạo ra, sức mạnh so với kích thước hay khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Chính sự khác biệt đó khiến câu hỏi tưởng như đơn giản về "cơ bắp mạnh nhất cơ thể" thực tế lại không có một đáp án duy nhất.