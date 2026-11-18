Trong loạt ảnh đăng tải trên mạng xã hội mới đây, Chris Hemsworth khoe thân hình lực lưỡng trong lúc tập boxing cùng huấn luyện viên cá nhân. Anh hài hước chia sẻ rằng bản thân thích đấu với đối thủ nhỏ con hơn để “cải thiện lòng tự tin”. Thực tế, anh có thói quen rèn luyện thể lực đều đặn suốt nhiều năm, kể cả khi không có lịch quay phim hành động.

Hemsworth từng nhiều lần tăng cân và điều chỉnh khối lượng cơ bắp theo yêu cầu của từng vai diễn. Để chuẩn bị cho Thor: Love and Thunder, tài tử sinh năm 1983 trải qua một năm tập luyện cường độ cao, kết hợp tập thể hình và các bài tập sức mạnh cơ bắp. Huấn luyện viên cho biết nam diễn viên phải ăn khoảng 10 bữa mỗi ngày, mỗi bữa khoảng 450 calo để tăng cơ. Tuy nhiên, Hemsworth không muốn lặp lại quá trình này bởi cơ thể quá nặng nề khiến anh khó duy trì những hoạt động yêu thích như lướt sóng.

Trong các buổi tập thông thường, Hemsworth kết hợp nâng tạ với những bài vận động chức năng để cơ thể duy trì cơ bắp, lại vẫn giữ được sự linh hoạt. Chương trình tập của anh gồm các động tác đẩy ngực, kéo xà, squat với tạ ấm, kết hợp chạy bộ và những bài tập sức bền. Nam diễn viên cũng duy trì boxing, bộ môn giúp cải thiện phản xạ, sức bền và khả năng phối hợp. Anh quan niệm việc tập luyện cần mang lại thể lực thực tế, không đơn thuần tạo hình thể đẹp trên màn ảnh.

Sau khi biết bản thân có nguy cơ mắc Alzheimer, Hemsworth càng chú trọng giữ gìn sức khỏe. Diễn viên cho biết đã giảm tần suất nâng tạ nặng, tăng các bài cardio và rèn sức bền. Lướt sóng cũng là hoạt động quan trọng trong sinh hoạt của nam diễn viên. Anh từng chia sẻ việc ở dưới nước giúp bản thân thư thái, tận hưởng khoảnh khắc giải trí và tạm rời khỏi những dòng suy nghĩ về đời sống, công việc. Với Hemsworth, vận động thể chất cũng là cách chăm sóc tinh thần.

Nam diễn viên cũng quan tâm đến giấc ngủ và khả năng phục hồi sau tập luyện. Anh thường kết hợp xông hơi, ngâm nước lạnh với thiền và các bài tập hít thở. Sau những buổi nâng tạ nặng, huấn luyện viên Luke Zocchi khuyến khích anh dành thời gian thư giãn để cơ thể trở về trạng thái cân bằng. Hemsworth còn cố gắng hạn chế sử dụng thiết bị điện tử khoảng một giờ trước khi ngủ và duy trì thói quen đọc sách vào buổi tối.

Trong bom tấn Avengers: Doomsday sắp tới, Hemsworth tiếp tục tái xuất với vai Thor. Lần trở lại này, nam diễn viên không còn theo đuổi mục tiêu tăng cơ tối đa như trước. Anh điều chỉnh cường độ tập để phù hợp với thể trạng hiện tại, tập trung vào sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng phục hồi. Hemsworth cũng từng thừa nhận ở tuổi tứ tuần, cơ thể bắt đầu đau nhức nhiều hơn, nhưng anh vẫn duy trì tập luyện 6-7 ngày mỗi tuần.

Lịch tập mới của tài tử được thiết kế theo chu kỳ một ngày nâng tạ, một ngày nghỉ hoặc chuyển sang cardio. Các buổi tập sức mạnh chia thành nhóm cơ đẩy, kéo và chân, với những động tác như squat, kéo xà, đẩy tạ vai. Do trang phục Thor làm nổi bật phần thân trên, tài tử dành thêm thời gian phát triển cơ vai và cánh tay. Mỗi buổi tập tạ kéo dài khoảng 45 phút, được điều chỉnh tùy theo cảm giác và khả năng hồi phục của nam diễn viên.

Chế độ ăn của Hemsworth trong lần hóa thân Thor này cũng nhẹ nhàng hơn. Thay vì phải ăn tới 10 bữa mỗi ngày như thời Love and Thunder, anh hiện duy trì khoảng bốn đến năm bữa, không bị ép tuân thủ thực đơn quá khắt khe.

Tống Khang