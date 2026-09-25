Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến

Tại Trường Mầm non Đồng Tiến, được sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân tự vệ, nhà trường đã phun nước, quét dọn xong khu vực sân trường.

Trong các lớp học, các cô giáo sắp xếp, vệ sinh đồ dùng dạy học, đồ dùng bán trú của trẻ.

Trường Mầm non Đồng Tiến sau khi được dọn vệ sinh đã trở nên khang trang, sạch sẽ.

Trong thời gian ngập nước, Trường Tiểu học Đồng Tiến chuyển học sinh đến học buổi chiều tại các phân hiệu khác. Sáng 25/9, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên vệ sinh môi trường tại điểm trường chính bị ngập.

Sau khi vệ sinh khu vực sân, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ hỗ trợ Trường Tiểu học Đồng Tiến rải vôi bột tiêu độc khử trùng.

Trường THCS Đồng Tiến là đơn vị trũng nhất, ngập sâu và nước rút chậm nhất trong 3 trường. Hiện lượng nước tại trường đã cơ bản được bơm hút xong.

Ngày mai (26/9), Trường THCS Đồng Tiến sẽ phối hợp với Trạm Y tế phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên, nhất là khu vực sân chơi, nhà vệ sinh là những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh.