Việc giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, tạo thuận lợi cho nhà thầu thi công các hạng mục cầu Đồng Liên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Sau đó, chính quyền địa phương có nhiều giải pháp quyết liệt và đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cây cầu này.

Thay thế cầu treo Đồng Liên đã từng được yêu cầu tháo dỡ vì không bảo đảm an toàn, dự án cầu Đồng Liên có thiết kế bê tông cốt thép vĩnh được khởi công cuối tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1/2027 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của học sinh, vận chuyển hàng hóa, giao thương rất lớn của người dân trong khu vực.

Dự án gồm hai phần, gồm cầu Đồng Liên dài 252m, rộng 12m bắc qua sông Cầu, cách cầu treo Đồng Liên khoảng 700m về phía thượng lưu; đường dẫn hai bên cầu dài 1,8km, rộng từ 7,5m đến 12m (tùy từng đoạn) với tổng mức đầu tư hơn 210,5 tỷ đồng.

Cầu Đồng Liên và đường dẫn sử dụng 5,94ha đất, trong đó phải thống kê, kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng 3,29ha của 207 hộ gia đình, do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khu vực I tỉnh Thái Nguyên và chính quyền phường Gia Sàng chịu trách nhiệm thực hiện. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2026 mới phê duyệt phương án bồi thường được 106 hộ với diện tích 2,05ha, trong đó chi trả bồi thường được 93 hộ với diện tích 1,81ha. Dẫn đến nhà thầu phải chờ mặt bằng, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng Trần Minh Chiến cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định giải phóng mặt bằng cầu treo Đồng Liên là nhiệm vụ cấp bách, cần khẩn trương thực hiện nhưng việc xác định giá đất cụ thể đối với từng ô, từng thửa cần phải có đơn vị tư vấn độc lập theo quy định để làm căn cứ phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

“Việc tìm kiếm đơn vị tư vấn độc lập xác định giá đất rất khó khăn, vì kinh phí cho việc này nhỏ, mất nhiều thời gian và rủi ro pháp lý cao nên không đơn vị nào muốn làm. Khi đã tìm được đơn vị tư vấn, nhưng việc xác định giá đất cho từng ô, từng thửa của đơn vị tư vấn cũng mất nhiều thời gian, kéo theo việc giải phóng mặt bằng cầu Đồng Liên chưa như kỳ vọng”, ông Chiến trần tình.

Sau khi tháo gỡ được “nút thắt” này, Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khu vực I tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn làm việc ngày đêm, khẩn trương thống kê, kiểm đếm, xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất, áp giá bồi thường đất. Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng rút ngắn thời gian thẩm định phương án giải phóng mặt bằng cầu Đồng Liên từ 30 ngày theo quy định xuống còn từ 5 đến 7 ngày.

Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cầu Đồng Liên, chính quyền phường Gia Sàng dự kiến sẽ bàn giao cho chủ đầu tư 3.000m2 đất ở cuối cùng của 8 hộ trong diện phải tái định cư vào tháng 12/2026. Số hộ này được bố trí chỗ ở mới tại khu dân cư liền kề Hương Sơn, trong thời gian làm nhà mới, chính quyền phường sẽ vận động các hộ thuê nhà theo chính sách của tỉnh Thái Nguyên.