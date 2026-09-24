Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, công tác GPMB đã hoàn thành. Về cấp phép thi công nút giao Trần Hưng Đạo, ngày 4-8-2026, Tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với các đơn vị liên quan, đề nghị nhà đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhà đầu tư đang hoàn thiện, báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình UBND thành phố cấp phép theo quy định.

Thi công cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Quang Thái

Đối với cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, ngày 30-5-2026, phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc đã hoàn thành GPMB, bàn giao 100% mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố thi công.

Sau khi UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 30-7-2026, diện tích GPMB bổ sung là 11.477,46m², gồm 314m² tại phường Thượng Cát và 11.163,46m² tại xã Thiên Lộc. Chủ đầu tư đã cắm mốc giới bổ sung ngày 17-9-2026; các địa phương đang điều tra, khảo sát và thực hiện GPMB.

Theo Thông báo kết luận số 755/TB-VP ngày 16-8-2026 của Văn phòng UBND thành phố, phần diện tích bổ sung phải hoàn thành, bàn giao mặt bằng trong tháng 10-2026.

Đối với cầu Vân Phúc trên địa bàn xã Phúc Thọ và xã Phúc Lộc, các địa phương đã hoàn thành GPMB, bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư từ ngày 26-1-2026. Do trước đây cắm mốc dự án còn thiếu, ngày 9-9-2026, chủ đầu tư đã cắm mốc giới bổ sung. Hiện, chủ đầu tư phối hợp với hai địa phương thực hiện GPMB phần diện tích bổ sung khoảng 1,6ha, gồm 0,9ha tại xã Phúc Lộc và 0,7ha tại xã Phúc Thọ.

Cùng với công tác GPMB, thành phố cũng triển khai các giải pháp bảo đảm điều kiện thi công cầu vượt sông trong mùa mưa, lũ năm 2026.

Ngày 23-7-2026, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội ban hành Quyết định số 273/QĐ-TLPCTT thành lập Tổ công tác, phối hợp hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức thi công các cầu vượt sông trên địa bàn thành phố.