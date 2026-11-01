Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp

Sự kiện giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ và các mặt hàng có tiềm năng của Lào Cai cùng một số tỉnh lân cận. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho không gian trưng bày cơ bản hoàn tất.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho không gian trưng bày cơ bản hoàn tất. Các gian hàng đã được dựng; một số đơn vị đang sắp xếp, trưng bày sản phẩm. Dự kiến trong sáng 2/11, các gian hàng sẽ hoàn thành việc bố trí theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm và kết nối giao thương.

Một số gian hàng đã trưng bày sản phẩm, thu hút khách tham quan, mua sắm.

Không gian trưng bày được bố trí thành 6 khu vực, gồm: Trưng bày sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm sinh vật cảnh; sản phẩm công nghệ cao; sản phẩm dược liệu tiêu biểu; không gian văn hóa trà; quảng bá du lịch nông nghiệp và bản sắc văn hóa. Qua đó, giới thiệu các sản phẩm hiện hữu, tiềm năng, thế mạnh và sự đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp địa phương đến người dân, du khách và doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là phiên MegaLive chủ đề “Thương hiệu lan tỏa - Đặc sản OCOP Lào Cai - Hàng Việt vì người Việt”, được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Top Nông sản - Nông sản về phố từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 4/11/2026. Hoạt động góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm máy bay không người lái, sử dụng phun thuốc bảo vệ thực vật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Không gian trưng bày sản phẩm sinh vật cảnh.

Thông qua chuỗi hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối giao thương, chương trình hướng tới tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã; thúc đẩy tiêu thụ nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lào Cai và các địa phương tham dự.