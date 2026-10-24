Có 6 tỷ đồng dưỡng già, con trai sắp cưới muốn xin 3 tỷ mua nhà Hà Nội khiến bố mẹ bất đồng

Sau gần 30 năm làm lụng, tích cóp, vợ chồng người đàn ông 50 tuổi đã có nhà ở quê, khoản tiết kiệm hơn 6 tỷ đồng và dự định nghỉ ngơi khi sức khỏe giảm sút. Thế nhưng, kế hoạch an hưởng tuổi già của họ lại phát sinh bất đồng khi con trai chuẩn bị lập gia đình, cần bố mẹ hỗ trợ 3 tỷ đồng mua căn hộ tại Hà Nội.

VỢ CHỒNG BẤT ĐỒNG VÌ CON TRAI MUỐN XIN 3 TỶ MUA NHÀ

Tôi năm nay 50 tuổi, vợ 48 tuổi. Hai vợ chồng làm ăn tích cóp gần 30 năm, giờ có căn nhà ở quê, không nợ nần, sổ tiết kiệm được hơn 6 tỷ đồng.

Tôi làm quản lý ở một công ty, lương khoảng 28 triệu đồng/tháng. Vợ kinh doanh nhỏ, tháng được khoảng 12 – 15 triệu đồng. Mấy năm nay sức khỏe tôi xuống nhiều, huyết áp cao, mất ngủ liên tục nên tính làm hết năm nay rồi nghỉ. Vợ cũng muốn thu hẹp việc kinh doanh để hai vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi, đi đây đi đó.

Tính toán mãi mới thấy với 6 tỷ đồng gửi tiết kiệm, cộng thêm lương hưu sau này, hai vợ chồng sống ở quê cũng tương đối thoải mái.

Nhưng vừa rồi thằng con trai 27 tuổi chuẩn bị cưới vợ, nó bàn với bố mẹ chuyện mua nhà Hà Nội.

Hai đứa đang nhắm căn chung cư khoảng 4,5 tỷ đồng. Chúng nó tích lũy được 700 triệu đồng, nhà gái dự kiến hỗ trợ 800 triệu đồng, còn thiếu 3 tỷ đồng. Thằng con muốn bố mẹ hỗ trợ nốt để khỏi phải vay ngân hàng.

Tôi bảo bố mẹ cho 1 tỷ đồng, còn lại hai đứa vay thêm rồi tự trả dần. Thu nhập hai đứa cộng lại khoảng 40 triệu đồng/tháng, nếu biết chi tiêu thì vẫn có thể xoay xở được.

Nhưng vợ tôi không đồng ý. Bà ấy bảo cả đời có mỗi đứa con, tiền để đấy rồi cũng cho nó, sao không giúp luôn để các con đỡ khổ. Bà ấy muốn cho đủ 3 tỷ đồng.

Tôi thì nghĩ khác. 6 tỷ đồng nghe có vẻ nhiều nhưng hai vợ chồng mới 50 tuổi, còn mấy chục năm phía trước. Chưa kể lúc già yếu, ốm đau, có những khoản không thể tính trước được.

Cho con 3 tỷ đồng thì còn 3 tỷ đồng. Nếu cả hai nghỉ làm, chỉ trông vào lãi tiết kiệm thì tôi thấy không yên tâm chút nào.

Mấy hôm nay vợ chồng cứ tranh luận mãi. Vợ bảo tôi tính toán với con, còn tôi thì nghĩ bố mẹ cũng phải giữ lại một khoản để tự lo cho tuổi già, sau này không phải phụ thuộc vào con cái.

Các bác trong hội cho tôi hỏi thật lòng, nếu có 6 tỷ đồng mà con cần 3 tỷ đồng mua nhà, các bác có cho không? Hay chỉ hỗ trợ một phần, còn lại để con tự lập? Liệu giữ tiền để nghỉ hưu có phải là ích kỷ với con cái không các bác?

DÂN MẠNG HIẾN KẾ GIÚP CON MÀ KHÔNG LO TUỔI GIÀ

Ủng hộ việc giữ lại phần lớn tiền tiết kiệm, một thành viên cho rằng cha mẹ ở tuổi 50 vẫn còn chặng đường dài phía trước bởi vậy không nên dồn quá nhiều tài sản cho con ngay từ đầu.

“Em nghĩ mình nên cho con 1 tỷ đồng thôi, còn lại để hai vợ chồng thủ thân. 50 tuổi vẫn còn trẻ, cuộc sống còn dài lắm bác. Sau này mình có thể hỗ trợ con thêm. Còn một đứa con biết suy nghĩ thì không được đòi hỏi quá nhiều ở ba mẹ, phải biết cố gắng phát triển bản thân mình”.

Một ý kiến khác cũng nghiêng về phương án hỗ trợ có giới hạn, đồng thời lưu ý rằng sự tự lập của con cái cần được đặt lên hàng đầu.

“Tôi nghĩ nên cho 1 tỷ đồng là hợp lý. Con cái không nên đòi hỏi ở cha mẹ. Đây con lại có ý muốn xin luôn cả 3 tỷ đồng, phần nào chứng tỏ con có tính ỷ lại vào cha mẹ. Như vậy càng không nên cho nhiều.

Có người nói là cho hết rồi để nhà đứng tên mình, càng không nên đâu ạ. Vì con dâu sẽ nghĩ là không tin tưởng con, đề phòng con cái (rõ là mình không tin thật) nhưng như vậy tình cảm đi xuống. Thế nên cho con một phần như nhà gái hoặc nhiều hơn một chút là tốt lắm rồi. Đẹp cả mọi đường”.

Từ trải nghiệm của chính mình, một ý kiến chia sẻ góc nhìn về cách cha mẹ hỗ trợ con trên hành trình trưởng thành. Theo người này, cha mẹ có thể tạo điểm tựa ban đầu cho con, song vẫn cần giữ nguồn tài chính để chủ động chăm sóc bản thân khi tuổi cao, sức yếu.

“Cháu thấy chú cho con 1 tỷ đồng là hợp lý, nhà gái cho 800 triệu đồng, như vậy cô chú cũng đã hỗ trợ con một khoản rất lớn rồi. Cả đời cô chú tích lũy được như vậy là đáng quý lắm. Con cái còn trẻ, còn sức khỏe, còn thời gian và động lực để tự mình phấn đấu cho tương lai.

Như cháu đây, năm 18 tuổi đậu đại học, mẹ chỉ lo tiền học, còn chi phí sinh hoạt thì cháu phải tự xoay xở. Ngày đó cháu cũng từng nghĩ mẹ không thương mình, nhưng sau này mới hiểu rằng có lẽ mẹ muốn cháu học cách tự lập, biết cố gắng và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Đến năm 23 tuổi, cháu đã mua được chung cư, mua được xe. Đến bây giờ, cháu có hai căn chung cư cho thuê. Cháu lập gia đình, có hai con và may mắn có chồng làm động lực để cả hai cùng cố gắng xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Cháu nghĩ, cả đời cô chú đã vất vả tích lũy rồi, nên vẫn cần giữ lại một khoản tiền để dưỡng già, có nguồn thu nhập ổn định và chủ động tài chính khi về sau. Nếu có một khoản tiền gửi tiết kiệm, mỗi tháng có thêm tiền lãi để chi tiêu thì cũng giống như có thêm một khoản lương hưu, cô chú sẽ an tâm hơn, không phải phụ thuộc vào con cái.

Sau này, khi cô chú không còn nữa, số tài sản ấy vẫn là của con cháu, chứ có mất đi đâu. Nhưng khi còn sống, cô chú có tiền trong tay thì mới có thể chủ động chăm lo cho bản thân, tận hưởng tuổi già và giúp đỡ con cái khi thật sự cần thiết.

Như bà cháu cũng may mắn có lương hưu nên dù sống đến 80 tuổi, bà vẫn có tiền riêng để chủ động chi tiêu, thỉnh thoảng cho con cháu và giảm bớt áp lực tài chính cho các con.

Cháu nghĩ, cha mẹ có thể cho con một điểm tựa ban đầu, nhưng không nhất thiết phải cho hết những gì mình có. Bởi vì khi con cái tự mình làm ra đồng tiền, trải qua khó khăn và biết giá trị của sự cố gắng, chúng mới thực sự biết trân trọng những gì mình đang có.

Tiền cha mẹ cho là phúc phần, nhưng năng lực tự kiếm tiền và tự đứng vững mới là hành trang theo con cả đời. Cháu nghĩ thương con cũng cần đi cùng với việc để con có cơ hội trưởng thành, còn cha mẹ thì vẫn phải giữ cho mình một cuộc sống an yên khi về già”.

Không nhất thiết phải chọn cách hỗ trợ ít nhất, một người đã ở độ tuổi gần 60 đề xuất phương án dung hòa hơn. Theo đó, cha mẹ có thể cho con 2 tỷ đồng, để hai vợ chồng trẻ vay thêm 1 tỷ đồng và cùng nhau trả dần.

“Nhà em như nhà bác chuẩn bị bước sang U60. Nếu em là bác, em sẽ cho các con 2 tỷ đồng, còn 1 tỷ đồng để các con vay trả dần cùng nhau cố gắng. Còn 4 tỷ đồng tiết kiệm thì thôi cũng có khoản dưỡng già với lương hưu nữa ở quê là ổn. Còn khi ốm đau bệnh tật thì 60 tỷ đồng cũng không là gì cả”.

Có người cho rằng khi ốm đau bệnh tật thì có tới 60 tỷ đồng cũng không là gì cả

Trong khi đó, có bình luận khác cho biết sẵn sàng mua nhà cho con ở nhưng vẫn giữ quyền sở hữu, chỉ chuyển giao tài sản sau khi qua đời. Theo người này, cách làm ấy vừa giúp con có chỗ ở, vừa bảo toàn tài chính và hạn chế rủi ro về sau.

“Tôi cũng 50 đến nơi rồi, tôi mua hai cái nhà rồi. Giờ con tôi lấy vợ thì tôi cho ở một nhà, tôi ở một nhà.

Tức là tôi sẽ bỏ ra 4,5 tỷ đồng mua cái nhà đứng tên vợ chồng tôi, không bắt đứa nào bỏ tiền ra hết. Sổ đỏ tên tôi, sau này tôi mất thì di chúc cho con tôi. Chúng nó ở với nhau thì cứ ở cái nhà đó, bao giờ bố mẹ mất thì sang tên. Chẳng may có ly hôn thì nhà vẫn tên bố mẹ, không phải chia.

Các con dành dụm được bao nhiêu thì cho giữ làm vốn, bao giờ đủ tiền mua nhà riêng thì mua. Chứ không hơi đâu tôi bỏ ra 2/3 số tiền mua nhà mà nhà không đứng tên tôi cả. Kể cả đó là con tôi đi chăng nữa thì tôi chỉ cho ở nhà đó thôi chứ tôi không sang tên cho nhé. Bao giờ tôi mất thì tính sau.

1,5 tỷ đồng còn lại đi gửi tiết kiệm thì mỗi tháng được tầm 12 triệu đồng, cộng tiền lương hưu với buôn bán lặt vặt được 20 triệu đồng/tháng tổng thu nhập thì sống cũng tạm ổn rồi”.