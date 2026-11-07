Có 500 triệu đồng nhàn rỗi, làm gì để tiền sinh lời?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Việc sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để sinh lời cần được cân nhắc dựa trên khả năng tài chính, nhu cầu sử dụng vốn và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi cá nhân.

Trước hết, cần hiểu rằng tiền nhàn rỗi nếu chỉ để trong tài khoản thanh toán với mức lãi suất thấp có thể bị suy giảm sức mua theo thời gian do tác động của lạm phát. Tuy nhiên, việc tìm kiếm lợi nhuận cao hơn cũng thường đi kèm với những rủi ro nhất định. Vì vậy, người có tiền nhàn rỗi nên cân nhắc kết hợp nhiều hình thức tích lũy và đầu tư thay vì tập trung toàn bộ số tiền vào một kênh duy nhất.

Đối với những người ưu tiên sự an toàn, gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc. Hình thức này giúp người gửi có thể xác định trước số tiền lãi dự kiến nếu duy trì khoản tiền gửi đến hạn, đồng thời chủ động lựa chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch tài chính.

Với khoản tiền 500 triệu đồng, người gửi có thể chia thành nhiều khoản tiết kiệm có kỳ hạn khác nhau, chẳng hạn 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, thay vì gửi toàn bộ vào một khoản duy nhất. Cách phân chia này giúp linh hoạt hơn khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền, hạn chế tình trạng phải rút trước hạn toàn bộ khoản tiết kiệm và ảnh hưởng đến số lãi được hưởng.

Bên cạnh gửi tiết kiệm, người có tiền nhàn rỗi cũng có thể tìm hiểu một số kênh đầu tư khác như chứng chỉ quỹ, trái phiếu, cổ phiếu hoặc vàng. Mỗi kênh có đặc điểm riêng về khả năng sinh lời, tính thanh khoản và mức độ rủi ro. Trong đó, chứng khoán và chứng chỉ quỹ có thể mang lại cơ hội tăng trưởng tài sản trong dài hạn nhưng giá trị đầu tư có thể biến động, thậm chí phát sinh thua lỗ. Đối với vàng, giá mua và giá bán có thể chênh lệch đáng kể, đồng thời biến động thị trường có thể khiến nhà đầu tư chịu lỗ nếu giao dịch không đúng thời điểm.

Do đó, việc lựa chọn kênh đầu tư cần dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và khả năng chấp nhận tổn thất của từng người. Không nên chạy theo những lời quảng cáo cam kết lợi nhuận cao hoặc sử dụng toàn bộ số tiền tích lũy để đầu tư vào lĩnh vực chưa hiểu rõ.

Một nguyên tắc quan trọng khác là cần dành riêng một khoản dự phòng cho các nhu cầu đột xuất như chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe hoặc những khoản chi ngoài kế hoạch. Khoản dự phòng này nên được duy trì dưới hình thức dễ tiếp cận, có thể sử dụng khi cần thiết mà không phải bán tài sản đầu tư trong thời điểm bất lợi.

Đặc biệt, người có tiền nhàn rỗi cần phân biệt giữa việc bảo toàn số vốn ban đầu và duy trì sức mua thực tế của đồng tiền. Chẳng hạn, nếu lãi suất tiền gửi thấp hơn mức tăng giá hàng hóa, dịch vụ trong cùng kỳ thì dù số dư tài khoản tăng lên nhờ tiền lãi, sức mua thực tế của khoản tiền vẫn có thể giảm.

Như vậy, với 500 triệu đồng nhàn rỗi, không có một phương án phân bổ nào phù hợp với tất cả mọi người. Người ưu tiên an toàn có thể dành phần lớn số tiền cho tiết kiệm ngân hàng và quỹ dự phòng. Trong khi đó, người có kiến thức đầu tư, nguồn thu nhập ổn định và chưa cần sử dụng vốn trong dài hạn có thể cân nhắc phân bổ một phần sang các kênh đầu tư khác.

Điều quan trọng không chỉ là lựa chọn kênh có khả năng sinh lời cao, mà còn phải bảo đảm khả năng sử dụng tiền khi cần thiết, kiểm soát rủi ro và hướng tới duy trì giá trị tài sản trong dài hạn.