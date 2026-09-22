Có 500 triệu đồng muốn mua xe ô tô cũ đời cao: Đây là 4 mẫu đáng cân nhắc

Với ngân sách khoảng 500 triệu đồng, thị trường xe ô tô đã qua sử dụng hiện có khá nhiều lựa chọn đời tương đối cao. Tùy nhu cầu, người mua có thể tìm sedan thiên về thiết kế và cảm giác lái, SUV đô thị nhỏ gọn hoặc MPV 7 chỗ phục vụ gia đình.

Tuy nhiên, giá xe cũ phụ thuộc đáng kể vào phiên bản, số km đã chạy, lịch sử bảo dưỡng, tình trạng thân vỏ và nguồn gốc sử dụng. Vì vậy, cùng một mẫu xe nhưng mức giá thực tế có thể chênh lệch đáng kể.

Hyundai Accent 2021 - 2023

Hyundai Accent đời 2021 - 2023 hiện được rao bán khoảng 395 - 475 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng. Với thiết kế vẫn tương đối trẻ trung, mẫu sedan hạng B này phù hợp với người mua ưu tiên xe ô tô đời cao, dễ sử dụng và chi phí vận hành dễ kiểm soát.

Ở các phiên bản cao, Accent có màn hình giải trí 8 inch, định vị, khởi động từ xa, cửa sổ trời và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Phụ tùng phổ biến cùng hệ thống dịch vụ rộng cũng là lợi thế khi sử dụng lâu dài.

Động cơ 1.4L công suất khoảng 100 mã lực đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng không thiên về tăng tốc mạnh. Hàng ghế sau cũng không quá rộng, đặc biệt với hành khách cao lớn do phần mui vuốt về phía sau.

Hyundai Accent đời 2021 - 2023 hiện được rao bán khoảng 395 - 475 triệu đồng

Mazda3 2022 - 2024

Với mức giá khoảng 485 - 505 triệu đồng, chủ yếu ở các phiên bản Deluxe và Luxury, Mazda3 đời 2022 - 2024 là lựa chọn đáng chú ý nếu người mua quan tâm nhiều đến thiết kế và cảm giác sử dụng.

Ngôn ngữ thiết kế Kodo giúp Mazda3 vẫn giữ được vẻ thanh lịch, thể thao dù đã qua vài năm sử dụng. Khoang cabin có cách bố trí gọn gàng, vật liệu tạo cảm giác cao cấp, trong khi vô-lăng và khả năng vận hành mang đến cảm giác đầm chắc.

Điểm cần cân nhắc nằm ở không gian hàng ghế sau. Khoảng để chân và khoảng không trần xe tương đối hạn chế với người cao lớn. Khả năng cách âm cũng chưa phải ưu điểm nổi bật khi xe chạy trên mặt đường xấu.

Toyota Raize 2021 - 2023

Toyota Raize đời 2021 - 2023 có giá tham khảo khoảng 430 - 485 triệu đồng. Đây là lựa chọn hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe ô tô gầm cao nhưng chủ yếu sử dụng trong đô thị.

Kích thước nhỏ gọn giúp Raize dễ xoay trở trên đường phố đông đúc và thuận tiện khi tìm chỗ đỗ. Khoảng sáng gầm khoảng 200 mm, trong khi chiều dài cơ sở 2.525 mm giúp tận dụng không gian cabin tương đối hiệu quả so với kích thước tổng thể.

Tùy phiên bản, xe có các trang bị an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí. Đổi lại, động cơ tăng áp 1.0L công suất 98 mã lực có thể phát tiếng ồn khá rõ khi tăng tốc mạnh hoặc leo dốc. Hệ thống treo cũng có phần cứng khi đi qua gờ giảm tốc và mặt đường xấu.

Toyota Raize đời 2021 - 2023 có giá tham khảo khoảng 430 - 485 triệu đồng

Mitsubishi Xpander 2022 - 2024

Nếu nhu cầu chính là chở gia đình đông người, xe ô tô Mitsubishi Xpander đời 2022 - 2024 nằm trong nhóm đáng chú ý ở tầm giá 420 - 500 triệu đồng.

Thế mạnh lớn nhất của Xpander là khoang cabin rộng, cấu hình 7 chỗ và khả năng linh hoạt của các hàng ghế. Cửa gió điều hòa phía sau cùng dàn lạnh bố trí trên trần giúp việc làm mát phù hợp hơn với điều kiện khí hậu Việt Nam. Khoảng sáng gầm khoảng 205 mm cũng hỗ trợ xe khi di chuyển trên đường xấu hoặc những đoạn ngập nhẹ.

Động cơ 1.5L có ưu điểm về mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, nhưng sức mạnh không quá nổi bật. Khi chở đủ người và hành lý hoặc chạy đường đèo dốc, xe có thể cho cảm giác tăng tốc khá chậm và tiếng động cơ dễ lọt vào cabin. Nội thất sử dụng nhiều nhựa cứng, trong khi thân xe có thể hơi bồng bềnh khi chạy nhanh.