5 tiền án cùng tội danh vẫn cố tình phạm tội

Mới đây, TAND khu vực 1 - Lào Cai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tòng Thanh Hoàng (SN 1993, thường trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La; ở tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thông tin vụ việc, sáng 28/7/2026, Hoàng điều khiển xe máy từ Bắc Ninh lên xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai dự sinh nhật. Khoảng 17h cùng ngày, trên đường trở về, khi đến tổ dân phố 11, phường Văn Phú (Lào Cai), Hoàng nhìn thấy một dãy phòng trọ có các phòng khóa cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Toàn cảnh HĐXX TAND khu vực 1 - Lào Cai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tòng Thanh Hoàng.

Hoàng dựng xe bên đường, cầm chiếc kìm chuẩn bị từ trước đi vào dãy trọ. Tại phòng số 7 của chị Triệu Thị Nhung, bị cáo dùng kìm phá khóa cửa rồi vào bên trong lục tìm tài sản.

Trong các hộp đặt trên kệ gỗ cạnh giường, Hoàng lấy một chiếc nhẫn, một chiếc lắc tay và một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng. Bị cáo tiếp tục lấy một máy tính xách tay, chuột máy tính, dây sạc và điện thoại di động trong chiếc túi vải treo trên tường. Sau đó, Hoàng cho tài sản vào túi đeo, ba lô mang theo rồi rời đi.

Chiều 30/7/2026, Hoàng mang số tài sản trộm cắp đi tiêu thụ tại Bắc Ninh. Bị cáo bán chiếc lắc tay cho một cửa hàng vàng bạc được 1,05 triệu đồng; bán máy tính xách tay cùng chuột và dây sạc cho anh Nguyễn Huy Tiến được 1,5 triệu đồng. Toàn bộ 2,55 triệu đồng thu được.

Phạm tội để lấy tiền ăn chơi

Phát hiện mất tài sản, chị Nhung trình báo Công an phường Văn Phú, đồng thời giao nộp USB chứa hình ảnh camera tại khu vực phòng trọ để phục vụ điều tra. Đến ngày 1/8/2026 Hoàng bị bắt.

Kết quả định giá xác định máy tính xách tay cùng chuột và dây sạc trị giá 5 triệu đồng; chiếc nhẫn trị giá 2,6 triệu đồng; đôi bông tai trị giá 5,1 triệu đồng; điện thoại di động trị giá 1,5 triệu đồng. Tổng giá trị các tài sản này là 14,2 triệu đồng, Hoàng sử dụng chi tiêu cá nhân.

Những tài sản thu hồi nêu trên được cơ quan điều tra trao trả cho bị hại.

Riêng chiếc lắc tay, cửa hàng vàng bạc gia công sau khi mua nên không thu hồi được. Theo bản án, chị Nhung yêu cầu bồi thường 7 triệu đồng nhưng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tài sản. HĐXX nhận định chưa đủ cơ sở xem xét buộc bị cáo bồi thường khoản tiền này.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi, thành khẩn khai báo và xin được hưởng mức án thấp nhất. Đại diện VKSND khu vực 1, tỉnh Lào Cai giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị xử phạt bị cáo từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

HĐXX nhận định lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ. Hành vi của Hoàng xâm phạm quyền sở hữu tài sản, gây mất trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Theo HĐXX, bị cáo có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục phạm tội. Lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cân nhắc tính chất, mức độ hành vi và nhân thân bị cáo, HĐXX tuyên phạt Tòng Thanh Hoàng 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 1/8/2026. Tòa không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định và không có tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho anh Nguyễn Huy Tiến 1,5 triệu đồng tiền mua máy tính cùng phụ kiện. Theo bản án, anh Tiến và chủ cửa hàng vàng bạc không biết tài sản mua của Hoàng do phạm tội mà có nên không bị xử lý.