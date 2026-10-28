Có 40 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, lũy kế đến hết ngày 22/10/2026.

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2026 đến thời điểm báo cáo, bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và phần vốn cân đối địa phương giao tăng, đạt 1.071.555,6 tỷ đồng.

Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.061.786,7 tỷ đồng, gồm 362.611,5 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 699.175,2 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 9.768,9 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, chiếm 1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc 5 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương.

(Ảnh minh họa)

Theo Bộ Tài chính, số vốn chưa phân bổ chủ yếu do dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới và vốn bổ sung kế hoạch trong các tháng 6, 7, 8 năm 2026 cho địa phương đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; hoặc do đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn không còn nhu cầu để điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Bộ Tài chính cho hay, tính đến hết ngày 22/10/2026, số vốn đầu tư công giải ngân từ đầu năm đạt 673.970,1 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có 6 bộ, cơ quan trung ương và 21 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Trong nhóm bộ, cơ quan trung ương, các đơn vị này gồm Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Bộ Công an; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng.

Ở nhóm địa phương, các đơn vị đạt mức giải ngân từ bình quân chung cả nước trở lên gồm Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tây Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Điện Biên, TP.HCM, Cà Mau, Đồng Nai, Gia Lai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Thanh Hóa và Phú Thọ.

Một số bộ, địa phương có giá trị giải ngân lớn, lũy kế trên 15.000 tỷ đồng, gồm Bộ Quốc phòng với 34.400 tỷ đồng, Bộ Công an với 34.000 tỷ đồng và Bộ Xây dựng với 20.400 tỷ đồng.

Ở cấp địa phương, Hà Nội giải ngân 120.000 tỷ đồng, Tp.HCM đạt 107.000 tỷ đồng, Hải Phòng đạt 32.300 tỷ đồng, Hưng Yên đạt 26.800 tỷ đồng, Tây Ninh đạt 24.500 tỷ đồng, Đồng Nai đạt 19.400 tỷ đồng, An Giang đạt 17.100 tỷ đồng, Quảng Ninh đạt 15.700 tỷ đồng, Ninh Bình và Bắc Ninh cùng đạt 15.200 tỷ đồng.

Trong khi đó, còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân gồm Đài Truyền hình Việt Nam đạt 19,7%; Bộ Xây dựng đạt 16,8%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt 13,8%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt 12,4%; Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt 10,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 6,9%; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa giải ngân.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP, tương đương 30.675,4 tỷ đồng, được tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 22/10/2026 đạt 67,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng 991.931,6 tỷ đồng.