Theo thông tin từ cơ quan Công an, ngày 25/8/2026, Nam đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Đến ngày 10/9/2026, đối tượng sử dụng giấy tờ giả này để cầm cố tại tiệm cầm đồ F89, thuộc thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Thái Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại đây, Nam đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho anh Nguyễn Trọng Dũng (sinh năm 1995, trú tại thôn Phú Phong, xã Hương Khê) để vay tiền. Sau khi nhận được tiền, Nam đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Nam để điều tra về các hành vi trên.

Đáng chú ý, theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nam có 3 tiền án chưa được xóa án tích và đã thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.