Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

Nhìn tổng thể, sau khi dừng hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã và sáp nhập Ban Trị sự các tỉnh, thành phố phù hợp với bối cảnh mới sắp xếp lại địa giới hành chính với chủ trương “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, GHPGVN đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 sớm hơn 1 năm để sửa đổi Hiến chương, đồng hành cùng nhịp đổi mới, phát triển của đất nước.

Thượng tọa Thích Tâm Chính, sinh năm 1980, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa là vị trẻ nhất so với các vị đồng chức danh trong 34 tỉnh, thành phố - Thiết kế: Hạnh Đăng

Việc ghi nhận trước hết là đã không còn tình trạng một vị giáo phẩm kiêm nhiệm trên 2, thậm chí 4 tỉnh thành như trước đây. Song song đó, việc trẻ hóa lãnh đạo, cụ thể là người đứng đầu Ban Trị sự được thể hiện rõ ở độ tuổi của các vị Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố.

Có tới 4 vị Trưởng ban Trị sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 dưới 50 tuổi, trong đó có 2 vị giáo phẩm Đại đức.

Từ lúc Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành phố tổ chức, đầu tháng 4-2026 đến nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có sự điều chỉnh, thay đổi và chuẩn y nhân sự 3 trường hợp.

Thượng tọa Thích Thanh Phúc được chuẩn y Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang, ngày 16-10-2026 - Thiết kế: Hạnh Đăng

Hòa thượng Thích Thanh Vân được chuẩn y Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phong, thay Hòa thượng Thích Quảng Tùng, ngày 8-10-2026 - Thiết kế: Hạnh Đăng

Thượng tọa Thích Thông Đạo được chuẩn y Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, ngày 13-10-2026, kế nhiệm Hòa thượng Thích Phước Minh đã viên tịch sau Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 - Thiết kế: Hạnh Đăng

Trong đó, ngoại trừ trường hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, khuyết vị chỉ chưa tròn 1 tháng kể từ ngày Đại hội suy cử vì bệnh duyên từ trước; còn lại 2 trường hợp có sự điều chỉnh nhân sự thay thế vì các bậc giáo phẩm được Đại hội suy cử cao niên, nhường vị trí lãnh đạo cho thế hệ kế thừa như TP.Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang.

Như vậy, cho đến nay, hệ thống Ban Trị sự GHPGVN 34/34 tỉnh, thành phố đã kiện toàn nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 5 đến 7-11-2026.