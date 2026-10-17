Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y
Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.
Nhìn tổng thể, sau khi dừng hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã và sáp nhập Ban Trị sự các tỉnh, thành phố phù hợp với bối cảnh mới sắp xếp lại địa giới hành chính với chủ trương “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, GHPGVN đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 sớm hơn 1 năm để sửa đổi Hiến chương, đồng hành cùng nhịp đổi mới, phát triển của đất nước.
Việc ghi nhận trước hết là đã không còn tình trạng một vị giáo phẩm kiêm nhiệm trên 2, thậm chí 4 tỉnh thành như trước đây. Song song đó, việc trẻ hóa lãnh đạo, cụ thể là người đứng đầu Ban Trị sự được thể hiện rõ ở độ tuổi của các vị Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố.
Có tới 4 vị Trưởng ban Trị sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 dưới 50 tuổi, trong đó có 2 vị giáo phẩm Đại đức.
Từ lúc Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành phố tổ chức, đầu tháng 4-2026 đến nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có sự điều chỉnh, thay đổi và chuẩn y nhân sự 3 trường hợp.
Trong đó, ngoại trừ trường hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, khuyết vị chỉ chưa tròn 1 tháng kể từ ngày Đại hội suy cử vì bệnh duyên từ trước; còn lại 2 trường hợp có sự điều chỉnh nhân sự thay thế vì các bậc giáo phẩm được Đại hội suy cử cao niên, nhường vị trí lãnh đạo cho thế hệ kế thừa như TP.Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang.
Như vậy, cho đến nay, hệ thống Ban Trị sự GHPGVN 34/34 tỉnh, thành phố đã kiện toàn nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 5 đến 7-11-2026.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/co-3-su-thay-doi-truong-ban-tri-su-phat-giao-cac-tinh-thanh-pho-nhiem-ky-2026-2031-da-duoc-ghpgvn-chuan-y-post81328.html